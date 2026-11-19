قال عبد الخالق عواد، الرئيس التنفيذي للشئون العقارية بشركة نيفيرا، إن الشركة تستهدف توفير نحو 6 آلاف غرفة فندقية بالمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، ضمن مشروع متكامل يخدم القطاع السياحي ويضم أنشطة فندقية وتجارية وتعليمية وإدارية وسكنية، لافتًا إلى أن الدراسات الخاصة بتنمية المنطقة اقترحت استقطاب علامات فندقية عالمية لم تدخل مصر من قبل، إلى جانب العلامات المحلية، وهو من المستهدفات.

وأضاف "عواد"، عبر برنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف مساحة 2000 فدان، مع التركيز على المكونات الفندقية والتعليمية، موضحًا أن المشروع يتضمن وجود جامعات متخصصة في مجال الفندقة لتأهيل الكوادر البشرية وتوفير العمالة الماهرة قبل بدء تشغيل الفنادق خلال 3 أو 4 سنوات على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن الشراكة مع مجموعة حسن علام القابضة تؤدي إلى تولي المجموعة مهام مدير التطوير العقاري للمرحلة الأولى، بداية من تهيئة الأراضي وحتى استقطاب المشغلين والمطورين الفرعيين، بما يسهم في جذب استثمارات من السوقين المحلي والخارجي.

واستكمل أن المشروع يستهدف تنويع الأنماط السياحية، ومن بينها السياحة البيئية، مستفيدًا من موقعه بالقرب من أهرامات الجيزة وسقارة ودهشور ومنطقة منف الأثرية، مع الحفاظ على التراث لوقوعه خارج حدود المنطقة الأثرية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفل توقيع مشروع "نيفيرا"، وأعلنت "نيفيرا" وحسن علام القابضة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم تطوير مشروع "نيفيرا" غرب القاهرة الكبرى. وتستهدف الشراكة تطوير المشروع على مراحل وفتح مجالات للتعاون مع المستثمرين والمطورين والمشغلين من مصر وخارجها.

وجاء ذلك في إطار التوجه نحو تطوير وجهات استثمارية وسياحية متكاملة في مصر وعقب افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر 2025، بحثت الحكومة توسعة الطاقة الفندقية والأنشطة الترفيهية والتجارية في محيط هضبة الجيزة.

ويمتد المشروع على مساحة 36 مليون متر مربع يتم تطويرها على مراحل، ليشكل وجهة متعددة الاستخدامات تضم مجموعة متنوعة من المشروعات والمرافق.