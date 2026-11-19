قال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنّ الاحتفالية الخاصة بتكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومنحه ميدالية الكونجرس الأمريكي كانت مهمة وذات دلالة، مشيرًا إلى دلالات الكلمات التي قيلت خلال الاحتفالية، وكذلك الموسيقى والأغاني التي قُدمت خلالها.



وأضاف في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الولايات المتحدة فكرت، بعد ما يقرب من 50 عامًا، في منح الرئيس الراحل واحدة من أرفع الجوائز وأعرق أنواع التكريم، موضحًا أن ميدالية الكونجرس يعود تاريخها إلى عمر الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يبلغ 250 عاماً، إذ تحتفل البلاد هذا العام بمرور 250 عاماً على تأسيس الاتحاد.



وأشار إلى أن ارتباط تاريخ الميدالية بعمر الولايات المتحدة يحمل دلالات مهمة، لا تقتصر على أهمية السلام ودور مصر في استقرار المنطقة والنموذج الذي قدمته، وإنما تمتد أيضًا أن العالم يحتفل بالرئيس الراحل أنور السادات ويتذكر قيمته في تحقيق السلام، لولا أن هذا السلام جاء من دولة قوية.



وشدد على أن السلام كان دائمًا خيارًا مصريًا وقرارًا مبنيًا على أساس من القوة، ولم يكن اللجوء إلى اتفاقيات السلام نتيجة ضعف أو لأي أسباب من هذا القبيل، بل إن قوة الموقف المصري هي التي مكّنت البلاد من الحصول على حقوقها كاملة، ونيل احترام العالم، والاستمرار في أداء دورها.



وأكد أهمية استمرار مصر في ممارسة هذا الدور على مدار خمسة عقود، بدءاً من اتفاقية السلام في الولايات المتحدة واتفاقيات كامب ديفيد، وصولاً إلى سبتمبر 2025، حينما اجتمع العالم في شرم الشيخ.







وفي وقت سابق من اليوم، كرّم الكونجرس الأمريكي اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنحه الميدالية الذهبية، التي تسلمها نجله المهندس جمال السادات، تقديرًا لدور والده التاريخي في إرساء السلام، وجهوده التي أسهمت في تغيير مسار الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط.