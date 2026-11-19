قال محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في غزة، إن الأوضاع الإنسانية في القطاع لا تزال صعبة للغاية، خاصة في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح، عقب المنخفض الجوي الأخير الذي تسبب في غرق وتضرر عشرات الآلاف من النازحين، وإتلاف كميات من المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية.

وأضاف "منصور" عبر برنامج "مساء dmc”، على قناة dmc، اليوم الأربعاء، أن اللجنة المصرية تواصل تدخلاتها الميدانية من خلال فرق الطوارئ والمعدات والآليات الثقيلة، لمعالجة تجمعات مياه الأمطار وتهيئة الأراضي وفتح الطرق وإزالة المخاطر، إلى جانب توزيع الخيام والشوادر والبطاطين والفرشات والطرود الغذائية والصحية.

وتابع أن من أبرز الاحتياجات العاجلة للقطاع الخيام المقاومة للأمطار، والكرفانات باعتبارها الحل الأسرع لتوفير مأوى للعائلات، فضلًا عن الأغطية والفرشات ووسائل التدفئة والملابس الشتوية للأطفال والأحذية وحليب الأطفال والأدوية والمستلزمات الطبية.

واستكمل أن جهود الإغاثة المصرية تتم بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والشريكة، والجهات المصرية، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية وجهت بسرعة إدخال القوافل إلى القطاع، فيما يشرف الهلال الأحمر المصري على إدخال المساعدات، ويسخر أكثر من 70 ألف متطوع لدعم هذه الجهود، بمشاركة المؤسسات الأهلية والخيرية ورجال الأعمال والشعب المصري، وتعمل اللجنة على تحديد الأولويات وتوجيه المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.