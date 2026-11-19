- يضيف: الاجتماع الاقتصادي العالمي فرصة مهمة لعرض الإمكانات الاستثمارية للشركات الدولية



قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي استضافته مصر يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، يمثل فرصة مهمة لعرض الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الشركات والمؤسسات الدولية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأضاف "السيد" عبر برنامج "مساء dmc”، على قناة dmc، أمس الأربعاء، أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا استثماريًا وتجاريًا، في مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، وقناة السويس، وحجم السوق الذي يضم نحو 120 مليون مواطن وضيف، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية والاستثمارية مع الدول والتكتلات الدولية، والبنية التحتية المتطورة والموانئ.

وتابع أن هذه المقومات تتيح للشركات العالمية إنشاء مصانع ومراكز للتصنيع والتخزين والتجارة داخل مصر، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن قطاعات الذكاء الاصطناعي والصناعة من أبرز المجالات الواعدة لجذب الاستثمارات، خاصة مع توجه الدولة لإنشاء مراكز للبنية التحتية المعلوماتية.

واستكمل أن الشركات العالمية المشاركة تستهدف بحث فرص إقامة مشروعات ومصانع، وبناء شراكات تجارية واستثمارية مع الدولة والقطاع الخاص، مضيفًا أن استعراض الدولة ملامح الوضع الاقتصادي وما تحقق من إنجازات خلال السنوات الـ12 الماضية يبعث برسائل ثقة للمستثمرين، ويؤكد قدرة مصر على استضافة مشروعات توفر احتياجات السوق المحلية وتفتح آفاقًا للتصدير إلى الخارج.

وانعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع الحكومة المصرية وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، "الاجتماع الاستراتيجي حول مصر" في القاهرة، وهو الأول من نوعه الذي يعقده المنتدى بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، إذ يركز على دولة واحدة وأولوياتها الاقتصادية بدلًا من تناول المنطقة ككل.