ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالبة، لاتهامها برش مادة على زميلاتها داخل مدرسة النعام التجارية بمنطقة عين شمس، ما أسفر عن إصابة 32 طالبة بحالات اختناق، ونقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بقيام طالبة برش مادة على زميلاتها داخل مدرسة النعام التجارية بدائرة قسم شرطة عين شمس، ما تسبب في إصابة عدد من الطالبات بحالات اختناق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، وجرى نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض عليها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بقصد المزاح.

وقالت إحدى الطالبات، في تصريحات لـ«الشروق»، إن زميلتهن أمسكت زجاجة تحتوي على مادة ورشت منها على الطالبات داخل المدرسة، ما أدى إلى إصابة عدد منهن بحالات اختناق، قبل نقلهن إلى المستشفى.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.