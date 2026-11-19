كشف المحامي محمد شمس، دفاع دان آدم، طليقة الكابتن حسام حسن، تفاصيل إحالة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية البلاغ المقدم من الفنانة إلهام شاهين.

وقال شمس، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن وحدة الرصد بالنيابة العامة استدعت موكلته لسماع أقوالها، عقب ظهور صورتها في مقطع فيديو متداول لمرتضى منصور، خلال مؤتمر علني مصور دعا إليه الأخير.

وأضاف أن النيابة استدعت عددًا من الشخصيات التي وردت أسماؤها في الفيديو، من بينهم خالد منتصر وفاطمة ناعوت والسيد البدوي، موضحًا أنهم وجهوا اتهامات إلى مرتضى منصور بالسب والقذف والتشهير.

وأشار شمس إلى أن موكلته اتهمت مرتضى منصور بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة، على خلفية عرض صورتها خلال مقطع الفيديو.

واختتم المحامي تصريحاته بأنه طلب الاستماع إلى شهادة الكابتن حسام حسن، لسؤاله عن مصدر حصول محامي مرتضى منصور على الصورة المتداولة، موضحًا أن حسام حسن أكد، خلال حضوره، أنه لم يمنح محاميه أي صور لموكلته، كما أكد إلغاء التوكيل الصادر له.