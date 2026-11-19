قال الدكتور عبدالخالق عواد الرئيس التنفيذي للشئون العقارية والعمليات بشركة "نيفيرا مصر للتنمية المستدامة"، إن الهدف الرئيسي من المشروع يتمثل في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، باعتبار السياحة أحد مرتكزات الاقتصاد القومي المصري.



وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ منطقة الأهرامات تُعد من المناطق الفريدة على مستوى العالم، إذ لا تقتصر على أهرامات الجيزة فقط، بل تضم أيضاً أهرامات سقارة ودهشور ومنطقة ممفيس الأثرية.



وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية للدولة تستهدف مضاعفة أعداد السائحين وزيادة الغرف الفندقية، وهو ما استدعى إطلاق مشروع يكون نواة لتحقيق هذه الرؤية الكبيرة، ويتمثل في مشروع "نيفيرا".



وتابع أن المشروع لا يقتصر على إنشاء الفنادق، لأن السياحة لا تعني مجرد توفير مكان للإقامة، بل تقوم على تقديم تجربة سياحية متكاملة، يحتاج خلالها السائح إلى أنشطة وخدمات متنوعة إلى جانب زيارة المعالم السياحية، مثل الأهرامات والمتحف، وتشمل الخدمات الترفيهية والتجارية والإدارية، بما يوفر حزمة متكاملة من الخدمات التي تدعم قطاع السياحة وتطور صناعته في المنطقة.



وأشار إلى أن التعليم والتدريب يمثلان أحد مكونات المدينة، نظراً إلى أهمية تأهيل العاملين في قطاع السياحة، خاصة مع استهداف زيادة أعداد السائحين والغرف الفندقية، وما يترتب على ذلك من زيادة أعداد العاملين والحاجة إلى عمالة مدربة.



وذكر أن المشروع يتضمن مراكز تدريب للعاملين في قطاع السياحة، إلى جانب مراكز تدريب في قطاعات أخرى، بهدف إعداد العمالة المؤهلة من الآن، حتى تكون جاهزة مع بدء تشغيل المشروعات الفندقية، لافتاً إلى أن المستهدف الانتهاء من أول مجموعة من الفنادق خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات.



وفيما يتعلق بحجم المشروع ومراحل تنفيذه، أوضح عواد أن مساحة "نيفيرا" تبلغ نحو 36 مليون متر مربع، بما يعادل أكثر من 8000 فدان، وهي مساحة تقل قليلاً عن حجم مدينة الشيخ زايد، ولذلك ستتم تنمية المشروع على مراحل.





وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفل توقيع مشروع "نيفيرا"، وأعلنت "نيفيرا" وحسن علام القابضة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم تطوير مشروع "نيفيرا" غرب القاهرة الكبرى. وتستهدف الشراكة تطوير المشروع على مراحل وفتح مجالات للتعاون مع المستثمرين والمطورين والمشغلين من مصر وخارجها.

جاء ذلك في إطار التوجه نحو تطوير وجهات استثمارية وسياحية متكاملة في مصر وعقب افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر ٢٠٢٥، بحثت الحكومة توسعة الطاقة الفندقية والأنشطة الترفيهية والتجارية في محيط هضبة الجيزة.

يأتي مشروع «نيفيرا» (NEVERA) برؤية تستهدف تقديم نموذج متطور للتنمية العمرانية والسياحية، يجمع بين الضيافة والترفيه والتسوق والأعمال، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياحية تؤهلها لاستقطاب الاستثمارات والزائرين من مختلف أنحاء العالم.

ويمتد المشروع على مساحة 36 مليون متر مربع يتم تطويرها على مراحل، ليشكل وجهة متعددة الاستخدامات تضم مجموعة متنوعة من المشروعات والمرافق.