قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ التراجع الحالي في أسعار الذهب يأتي في إطار التحركات الطبيعية للمعدن الأصفر على مدار السنوات الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الأسعار تمر بموجات من الصعود والهبوط قبل أن تعاود الارتفاع مجددا.

وأشار إلى أن الذهب اعتاد على أن يشهد منحنيات من خلال تسجيل انخفاضات قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى، مؤكدا أن هذا التذبذب يظل متوقعًا طوال الوقت.

ووصف الذهب بأنه استثمار طويل الأمد، محذرًا من اللجوء إلى المضاربات أو البحث عن ربح سريع لما يحتويه الأمر من مخاطر للخسارة.

ولفت ميلاد، إلى أن التغيرات في أسعار الذهب عنيفة على مستوى العالم، وتابع: "نشهد خاليا حالة اللا حرب واللا سلم، ولا أحد يعرف التضخم مستمر إلى متى.. التغيرات العالمية أصبحت عنيفة وتؤثر على كل شيء ومن ضمن تأثيرها على الذهب».

وأشار إلى أن شراء الصين (عبر بنكها المركزي) للذهب يؤثر على الأسعار، موضحًا أن هذه الدول تتحرك وفق رؤية وليس بشكل عشوائي، مضيفًا أن الذهب منخفض بنسبة 40%، ومن المتوقع أن يعود للارتفاع بأكثر من 60%.