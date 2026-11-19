كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي السابق لمنتخب مصر، عن كواليس بعد استقالته من منصبه، متحدثًا عن عدد من الأزمات التي شهدها المنتخب خلال فترة تولي حسام حسن المسؤولية الفنية، أبرزها الخلافات المتعلقة بغياب مسؤولي اتحاد الكرة، وأزمة حارس المرمى محمد الشناوي، إلى جانب موقف محمد صلاح قائد المنتخب من بعض القرارات الإدارية.

وأوضح مراد، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «مودرن»، أن بوادر الأزمات بدأت خلال رحلة المنتخب إلى جنوب السودان، عقب التعادل أمام أنجولا، مشيرًا إلى وجود أشخاص داخل اتحاد الكرة كانوا يسربون أخبارًا سلبية عن المنتخب، وهو ما تسبب في حالة من الغضب داخل الجهاز الفني.

وأضاف أن اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني أبدوا استياءهم من غياب مسؤولي اتحاد الكرة عن حضور مران المنتخب عقب التعادل مع أنجولا، مؤكدًا أن هذا الموقف كان من أبرز أسباب غضب حسام حسن وشقيقه إبراهيم خلال رحلة السفر إلى جنوب السودان.

وتطرق المنسق الإعلامي السابق إلى أزمة الشناوي مع الجهاز الفني، موضحًا أن حسام حسن لم يكن يقصد إهانة حارس مرمى الأهلي، وإنما خانه التعبير خلال حديثه عنه، مشيرًا إلى أن التصريحات التي استمرت دقيقة و5 ثوانٍ تضمنت إشادة باللاعب لمدة دقيقة كاملة.

وكشف مراد عن موقف محمد صلاح من الأزمة، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر أبدى غضبه من نشر بيان عبر الصفحة الرسمية للمنتخب ضد حسام حسن، معتبرًا أنه لا يصح استخدام المنصات الرسمية في توجيه رد ضد الجهاز الفني للمنتخب.

وفيما يتعلق بمشاركة صلاح أمام جنوب السودان، أوضح مراد أن هناك اتفاقًا مسبقًا على عدم خوض اللاعب المباراة، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن أمرًا جديدًا، في ظل اعتياد نجم ليفربول السابق وطرابزون التركي الحالي على عدم المشاركة في المباريات التي تقام على ملاعب النجيل الصناعي.

كما نفى مراد أن يكون حسام حسن قد برر استبدال صلاح بعد 60 دقيقة أمام أنجولا باعتباره قرارًا فنيًا، مؤكدًا أن المدير الفني تحدث مع اللاعبين عقب اللقاء وطالبهم بعدم الشعور بالحزن، محملًا نفسه مسؤولية نتيجة التعادل.

واختتم تصريحاته بالكشف عن عقد حسام حسن جلسة قصيرة مع محمد صلاح قبل مغادرة الأخير معسكر المنتخب، في إشارة إلى وجود تواصل بين الطرفين عقب المباراة، رغم الأجواء التي صاحبت تلك الفترة.