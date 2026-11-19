أعرب الفنان فاروق فلوكس عن سعادته بتكريمه في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، قائلاً إن التكريم مثّل مفاجأة كبيرة له وشعر من خلاله بأن سنوات تعبه في الفن لم تذهب هباءً.

وأضاف "فلوكس" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أنه لم يكن يتوقع الحصول على هذا التكريم، خاصة أنه لم يكن يفكر طوال مشواره الفني في هذه اللحظة، وأنه فوجئ عندما أبلغته ابنته بالخبر، وشعر بفخر كبير لاختيار زملائه له وتقديرهم لمشواره، قائلاً: "أنا شقيت جامد في الفن وفي حياتي كثيرًا جدًا".

وتابع أنه تأمل مشواره وتساءل كيف استطاع إنجاز كل هذه الأعمال الفنية، إلى جانب عمله مهندسًا وتخرجه من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، قسم ميكانيكا الإنتاج، وعمله مديرًا للمشروعات بإحدى شركات القطاع العام، فضلًا عن اهتمامه بالرسم والكتابة والتأليف، مضيفًا أن توفيق الله كان وراء وصوله إلى هذه المرحلة.

وعن لحظة التكريم، قال إنه منع نفسه من البكاء رغم تأثره الشديد، بعدما وقف الحضور وصفقوا له بحرارة، لأنه شعر أنه لا يجب أن يبكي في مثل هذه اللحظة، كما شعر بأن مشواره أثمر محبة زملائه، مشيرًا إلى أن الفنانة نبيلة عبيد كانت من بين الحضور الذين وقفوا لتحيته، وهو ما أسعد قلبه كثيرًا.