أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها بتكريم الفنان فاروق فلوكس في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أن لحظة منحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر أثرت فيها بشدة، قائلة: “دموعي جريت في عينيا من الفرحة به”.

وأضافت "عبيد" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن جميع الحاضرين وقفوا لتحية "فلوكس" والتصفيق له، مشيرة إلى أن سعادتها بتكريمه ارتبطت أيضًا بذكرياتهما معًا خلال تصوير فيلم “الراقصة والسياسي”، الذي جمعهما في أجواء من الحب والسعادة.

ومن جانبه، أعرب "فلوكس" عن تأثره بموقف الحاضرين، قائلًا: “قلبي كان بيزغرد من جوه في هذه اللقطة الجميلة بالنسبة لي، إن حضراتكم كلكم وقفتوا”، موجهًا الشكر لنبيلة عبيد، قائلاً إن مشاركته معها في فيلم “الراقصة والسياسي” من أفضل أعماله.

وتحدثت "عبيد" عن استمرار نجاح الفيلم حتى الآن، وتعلق الجمهور به بدرجة كبيرة، مشيرة إلى أنه قيل عن الرقصة والموسيقى التصويرية فيه، إنها أفضل ما قدمته السينما المصرية.

وعن كواليس العمل مع "فلوكس"، قالت إنه كان دائم التركيز خلال التصوير، ويحرص على تقديم الاقتراحات وطرح وجهة نظره، مشيدة بأدائه في الفيلم، ومعربة عن سعادتها بالعمل معه.