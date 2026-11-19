يترقب العالم اليوم قمة تاريخيّة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كل من الرئيس الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، وذلك في ختام جولة ترامب الآسيوية اليوم الخميس، وسط سعيه لدفع مواقفه فيما يتعلق ​بالحد من الأسلحة النووية رغم رفض بكين لجعل هذه القضية محورا رئيسيا للاجتماع.

ويرى محللون أن هذا ‌اللقاء الثلاثي، الذي يجمع قادة أكبر ثلاث قوى نووية في العالم، يمثل حدثا دبلوماسيا استثنائيا يؤكد نفوذهم، لكن من غير المرجح أن يسفر عن اتفاقيات كبرى، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ووصل ترامب إلى الصين، الأربعاء، للمشاركة في قمة ثلاثية غير مسبوقة تجمعه بالرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، الخميس.

وقال ترامب إن المحادثات ستتناول الحربين في إيران وأوكرانيا، إلى جانب نزع السلاح النووي.

وأظهرت لقطات مصورة ترامب وهو يصافح نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بينما تبادلا عبارات ودية مع الرئيس الصيني شي جين بينج، قبل أن يتخذوا أماكنهم لالتقاط صورة جماعية على هامش قمة "أبيك".

ووصفت وسائل الإعلام الروسية اللقاء الذي جمع شي وبوتين وترامب في شينتشن جنوبي الصين بأنه "أبرز مشاهد اليوم". ووصفت إحدى وكالات الأنباء الحكومية هذا المشهد بـ "المصافحة التاريخية"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي ".

وكان شي في استقبال ترامب لدى نزوله من الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، حيث وقف الزعيمان على سجادة حمراء وأديا التحية، وسط مراسم استقبال رُفعت خلالها الأعلام الصينية والأمريكية، ولوّح المشاركون بكرات زينة ملونة، قبل أن يتصافح الرئيسان.

ووصف الإعلام الصيني مراسم استقبال الرئيس الأمريكي بأنها كانت حافلة؛ إذ تضمنت تحية من حرس الشرف العسكري، واستعراض بالزهور، وتحليق طائرات مقاتلة في الأجواء.