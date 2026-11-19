حذر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز من مخاطر التوجهات التي يتبناها عدد من كبار المستثمرين وقادة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، معتبرًا أن بعضهم يسعى إلى تجاوز حدود التطور التكنولوجي وصولًا إلى إنشاء نوع جديد من الكائنات يتفوق على البشر، أو دمج الإنسان بالآلات، بما قد يهدد بقاء البشرية ومكانتها بوصفها النوع المهيمن على كوكب الأرض.

وفي خطاب مصور على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، طرح ساندرز تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وما إذا كان ينبغي أن يظل البشر مسيطرين على مصير الكوكب، أم أن يأتي وقت تحل فيه الآلات محلهم، مشيرًا إلى أن هذه الأفكار، رغم ما تبدو عليه من غرابة، تعكس تصورات يتبناها بعض أغنى رجال العالم، ممن يمولون ثورة الذكاء الاصطناعي ويسعون إلى تحويل رؤاهم إلى واقع.

واستشهد ساندرز بتصريحات عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا، وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، سام ألتمان، الذي قال إن اندماج البشر بالآلات ربما يكون "أفضل سيناريو ممكن"، مضيفًا أن البشر سيكونون أول نوع حي يصمم نسله بنفسه.

ونقل ساندرز عن ألتمان تصوره بأن البشرية قد تصبح بمثابة مرحلة بيولوجية تمهيدية لظهور الذكاء الرقمي، ثم تتلاشى تدريجيًا من مسار التطور، أو أن تنجح في التوصل إلى صيغة للاندماج مع الآلات. واعتبر السيناتور أن هذه الرؤية تضع البشرية أمام احتمالين، إما الانقراض أو الاندماج مع الآلات.

كما أشار إلى الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، داريو أمودي، فتح الباب أمام إمكانية منح نماذج الذكاء الاصطناعي حقوقًا مدنية، مستشهدًا بتصريح له قال فيه إننا لا نعرف ما إذا كانت هذه النماذج واعية، لكننا منفتحون على احتمال أن تكون كذلك.

وتطرق ساندرز إلى الملياردير والشريك المؤسس لشركة «بالانتير» وأحد كبار المستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي، بيتر ثيل، مشيرًا إلى أنه عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن البشرية ينبغي أن تستمر، بدا مترددًا قبل أن يقر، على مضض، بضرورة بقاء البشر.

كما استشهد بتغريدة لرئيس شركة «إكس إيه آي» وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، قال فيها إن نشر الذكاء الفائق في أرجاء الكون يمثل معيارًا عظيمًا للنجاح بالنسبة إلى ما وصفه بـ "المرحلة البيولوجية التمهيدية". وفسر ساندرز ذلك بأن البشر، باحتياجاتهم البيولوجية، ليسوا في هذا التصور سوى مرحلة انتقالية تسبق ظهور ذكاء رقمي فائق.

وأوضح ساندرز أن هذه التصورات تستند إلى أيديولوجيا تُعرف باسم «ما بعد الإنسانية» أو «الترانسهيومانية»، كانت في السابق هامشية داخل وادي السيليكون، لكنها أصبحت، بحسب وصفه، منطلقًا فكريًا لبعض أقوى الشخصيات نفوذًا في العالم. وتقوم هذه الفلسفة على الاعتقاد بأن التكنولوجيا ستتيح للبشر تجاوز حدود طبيعتهم البيولوجية، إما من خلال إنشاء نوع جديد من الكائنات، أو دمج الإنسان بالآلات.

وأضاف أن أنصار هذا التوجه يتصورون ظهور كائنات تتفوق على البشر في الذكاء، ولا تخطئ، ويمكنها السفر إلى النجوم وغزو الكون والعيش إلى الأبد، معتبرًا أن هذه الأفكار لم تعد مجرد خيالات مستوحاة من أدب الخيال العلمي، وإنما أصبحت معتقدات أساسية لدى شخصيات تمتلك نفوذًا اقتصاديًا هائلًا، وتوجه استثمارات بمليارات الدولارات لتحقيقها.

وأشار ساندرز إلى أن نتائج الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بدأت بالفعل تنعكس على مكانة الإنسان، موضحًا أن البشر فقدوا احتكارهم للغة، بعدما أصبحت الآلات قادرة على صياغة الجمل والتواصل، كما لم يعد التفكير المنطقي في المسائل المعقدة، ومنها الرياضيات، حكرًا عليهم. وأضاف أن التمييز بين المحادثات التي يجريها الإنسان وتلك التي تنتجها الآلات عبر الشاشات أصبح أكثر صعوبة، محذرًا من أن هذه التطورات قد تصبح أكثر إثارة للقلق مستقبلًا.

وتوقف السيناتور عند عدد من المشروعات والتوجهات التي تعكس، من وجهة نظره، مدى تقدم هذه الرؤى؛ مشيرًا إلى مشروع «نيورالينك» الذي يعمل عليه إيلون ماسك لزرع شرائح إلكترونية في أدمغة البشر، بهدف بعيد المدى يتمثل في تحقيق نوع من التكافل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.

كما لفت إلى انتقال بيتر ثيل إلى الأرجنتين، حيث دعا الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى تأسيس شركات غير بشرية تديرها وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية مشاركة مساهمين بشريين فيها دون أن يكون وجودهم شرطًا لتشغيلها.

وأشار كذلك إلى كريس أولاه، أحد مؤسسي شركة «أنثروبيك»، الذي حاول إقناع الفاتيكان بإمكانية امتلاك الذكاء الاصطناعي وعيًا، ودعا إلى تصور عالم يزدهر فيه الذكاء الاصطناعي إلى جانب البشرية، بالقدر الذي تسمح به الظروف.

ووصف ساندرز هذه التوجهات بأنها "عبثية وغير مسؤولة"، مؤكدًا أنها لا تمثل مستقبلًا يرغب فيه معظم الناس خارج دائرة مليارديرات وادي السيليكون. واستدل على ذلك باستطلاعات رأي أمريكية قال إنها أظهرت أن 91% من الأمريكيين يرون ضرورة وضع ضوابط تحكم الذكاء الاصطناعي، بينما لا يثق 74% منهم في قادة شركات الذكاء الاصطناعي، ويشعر 73% بالقلق من احتمال أن يشكل الذكاء الاصطناعي تهديدًا لبقاء البشرية.

وفي سياق تحذيراته، استشهد ساندرز بموقف البابا ليو الرابع عشر، الذي قال إنه أصدر في مايو الماضي أول منشور بابوي له بعنوان «الإنسانية العظيمة»، محذرًا فيه من تطبيع رؤية معادية للإنسان، تختزل الشخص البشري إلى مجرد بيانات أو ترس في آلة أو سلعة. ونقل عنه تأكيده أن الإنسانية، بكل عظمتها وأخطاءها، يجب ألا تُستبدل أو يُتجاوز وجودها أبدًا.

ولفت ساندرز إلى أن بيتر ثيل رد على موقف البابا بوصفه بأنه "عميل شيوعي صيني"، معتبرًا أن موقف البابا هو الصحيح، وأن كبار مليارديرات التكنولوجيا مخطئون تمامًا في رؤيتهم لمستقبل البشرية.

وشدد السيناتور الأمريكي على ضرورة ألا تسمح الإنسانية لمجموعة محدودة من أصحاب المليارات بمحاولة استبدال البشر بصورة متهورة، داعيًا إلى وقف فوري لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وحظر تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق والعقول الاصطناعية التي تتجاوز قدرات أي إنسان، وتعمل بصورة مستقلة خارج نطاق السيطرة البشرية.

وكشف ساندرز عن تقديمه مشروع تشريع بالتعاون مع النائب جريج كاسار، يستهدف تحقيق هذه الغاية، مؤكدًا أن مستقبل البشرية لا ينبغي أن يُترك في أيدي مجموعة من كبار رجال التكنولوجيا الذين تحركهم هواجس المال والسلطة.

واختتم ساندرز حديثه بالتأكيد أن الشعب الأمريكي وشعوب العالم يجب أن تكون صاحبة القرار في تحديد مستقبل البشرية، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تظل للإنسان، لا للآلات.