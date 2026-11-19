طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، وقف تنفيذ أمر قضائي من شأنه إعادة توفير الحماية من الترحيل لمئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين.

وجاء هذا الطعن العاجل عقب حكم أصدره قاض في ولاية كاليفورنيا، قضى فيه بعدم قانونية قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح لهؤلاء المهاجرين.

وكانت المحكمة العليا سمحت للإدارة الأمريكية، خلال مرحلة سابقة من القضية العام الماضي، بإلغاء الحماية الممنوحة للفنزويليين.

وذكر محامون اتحاديون، في مذكرة للمحكمة، أنه إذا لم يتدخل قضاة المحكمة العليا مجددا قبل الجمعة المقبل، فقد تضطر الإدارة إلى الإفراج عن نحو 1800 فنزويلي محتجزين لدى سلطات الهجرة.

وسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الحماية من الترحيل الممنوحة لمهاجرين من عدة دول، والتي سمحت لهم بالبقاء في الولايات المتحدة والعمل بصورة قانونية، وبعضهم استفاد من هذه الحماية لعقود.

كما سمحت المحكمة العليا لإدارة ترامب، في يونيو الماضي، بإنهاء الحماية القانونية المؤقتة الممنوحة لمهاجرين من هايتي وسوريا.

وعلقت محكمة استئناف، في وقت لاحق، تنفيذ قرار القاضي الذي أبقى برنامج الحماية الخاص بالفنزويليين ساريا، غير أن قرار التعليق من المقرر أن تنتهي صلاحيته يوم الجمعة المقبل.