صدر قرار جمهوري بتعيين ثلاثة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بناءً على ترشيح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وهم: الدكتور سيف رجب قزامل، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا.

وكان الإمام الأكبر قد رشح الأعضاء الثلاثة لعضوية هيئة كبار العلماء، وصدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينهم.

ودعا الأزهر الشريف الله أن يوفق الأعضاء الجدد ويسدد خطاهم في أداء الأمانة، ويبارك جهودهم وعلمهم، وأن يواصل أعضاء الهيئة من العلماء جهودهم في خدمة الأزهر الشريف والوطن والأمة.