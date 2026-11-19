طلبت نيابة ثانٍ العامرية بالإسكندرية، تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات مقتل سمكري سيارات، إثر إصابته بطعنة نافذة في الرقبة باستخدام سلاح أبيض «سكين»، على يد زوجته، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما حول مصروف المنزل.

كما طلبت النيابة الاستماع إلى أقوال شهود العيان، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، وموافاتها بالتقرير الطبي الخاص بمناظرة جثمان المجني عليه، تمهيدًا للتصريح بدفنه.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي إلى إدارة شرطة النجدة، بمقتل شخص إثر نشوب خلافات أسرية بينه وبين زوجته.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، برفقة سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص المبدئي نشوب خلافات متكررة بين الزوجين، تجددت يوم الواقعة بسبب مصروف المنزل، وتطورت إلى مشادة كلامية أعقبتها مشاجرة بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة أحضرت سكينًا من المطبخ خلال المشاجرة، وسددت لزوجها طعنة في منطقة الرقبة، ليسقط غارقًا في دمائه، فيما غادرت المتهمة مكان الواقعة عقب إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت المباحث من ضبط الزوجة المتهمة، والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، فيما نُقل الجثمان إلى المشرحة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.