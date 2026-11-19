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حددت شركة أنثروبيك سعر سهمها في الطرح العام الأولي عند 83 دولارا، بما يقيّم شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة بنحو 5ر1 تريليون دولار.