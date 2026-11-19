أفادت البحرية الإيرانية، الأربعاء، بوقوع انفجارات على متن سفن شرقي مضيق هرمز، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (برس تي في)، بأن ثلاث ناقلات نفط أخرى اصطدمت بألغام واشتعلت فيها النيران.

وقال الجيش الإيراني إن أطقم السفن تجاهلت التحذيرات أثناء إبحارها في مناطق محظورة، مع إيقاف أنظمة الملاحة الخاصة بها، مضيفا أن السفن لم تكن قادرة على المناورة. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات حتى الآن.

وأضافت التقارير أن عبور الممر المائي يجب أن يتم بالتنسيق مع السلطات الإيرانية. ويؤكد الحرس الثوري الإيراني أنه يسيطر على المضيق، ويعتبر عبور السفن دون تنسيق انتهاكا لاتفاق مع الولايات المتحدة. وفي المقابل، تؤكد واشنطن أنها تسيطر على المضيق.

وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا حادا مجددا في عدد الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز، الذي أصبح محور الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران في الحرب الدائرة بينهما.

تصاعد المخاوف من تجدد التصعيد العسكري

وتبادلت القوات المسلحة الإيرانية والجيش الأمريكي الهجمات مرارا خلال الأيام الأخيرة، ما يثير مخاوف من تصاعد عسكري تدريجي بين البلدين.

وشنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، هجمات على أهداف في جزيرة قشم الإيرانية بالخليج، للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين.

ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت" إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط، لتصبح ثالث حاملة طائرات أمريكية في المنطقة، وهو ما يمنح الحكومة الأمريكية خيارات إضافية لشن ضربات جوية داخل إيران.

وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربهما ضد إيران في نهاية فبراير ، وردا على ذلك، فرضت القوات الإيرانية فعليا حصارا على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة طويلة. ومنذ عدة أشهر، يحاول الجيش الأمريكي استعادة حركة التجارة في النفط والغاز الطبيعي المسال من خلال مرافقة السفن المدنية.