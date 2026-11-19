أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، بحثا في اجتماعهما الثنائي، الأزمة الأوكرانية، والعلاقات الثنائية.

وقال أوشاكوف "كان اجتماعا مثمرا، ناقشنا خلاله التحضيرات للقمة الثلاثية وبعض القضايا المتعلقة بعلاقاتنا الثنائية، وبطبيعة الحال، تطرقنا مباشرة إلى تسوية النزاع الأوكراني"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح أوشاكوف أنه من الممكن القول إن أوكرانيا كانت الموضوع الرئيسي لاجتماع بوتين وترامب.

وأفاد أوشاكوف بأن بوتين كان في حالة معنوية ممتازة بعد لقائه مع ترامب.

وقال أوشاكوف للصحفيين، ردا على سؤال من صحيفة "إزفستيا" حول مدة الاجتماع، "لم يدم طويلا، نحو 35-40 دقيقة، على ما أعتقد".

وعقد بوتين وترامب، اليوم الخميس، اجتماعا ثنائيا في مدينة شنتشن جنوب الصين على هامش قمة أبيك، قبيل قمة ثلاثية تجمعهما إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينج في مدينة شنتشن جنوب الصين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الرئيسين وهما يتصافحان، فيما كان بوتين مبتسما.

وقال ترامب إن "الكثير من الأمور الرائعة" قد تسفر عنها المحادثات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكان آخر لقاء جمع الرئيسين في أغسطس 2025، في أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).