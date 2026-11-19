قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لـ«رويترز»، إن برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعرض لأضرار اليوم الخميس، جراء غارة جوية استهدفت الحي المالي في الرياض.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية في وقت سابق التصدي لتهديد صاروخي أطلقته جماعة الحوثي اليمنية باتجاه الرياض، مضيفا أن التقييم الأولي أظهر سقوط شظايا ووقوع أضرار مادية.

ومنذ أسابيع، يتبنى الحوثيون هجمات على مطارات ومنشآت للطاقة ومواقع عسكرية في السعودية، ويستهدفون بشكل متكرّر البنية التحتية النفطية للمملكة، أكبر مصدّر للخام في العالم.

وأسفر هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض في أكتوبر عن مقتل 14 شخصا وإصابة المئات، وأدّى إلى تعليق الرحلات لأسبوعين.

وفي المجموع، قُتل 26 شخصا في السعودية في هجمات الحوثيين منذ سبتمبر، بينهم 23 في هجمات على المطارات السعودية، بحسب السلطات في المملكة.

واندلع النزاع في اليمن عام 2014، بهجوم شنّه الحوثيون على القوات الحكومية وسيطروا على صنعاء وأجزاء من اليمن، قبل أن يتدخّل في العام التالي تحالف تقوده السعودية لدعم الحكومة التي اتخذت من عدن في جنوب اليمن مقرّا مؤقتا لها.



