أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن عدوان جديد في محيط ما يسمى «الخط الأصفر» وسط قطاع غزة، واستهداف مربعات سكنية مأهولة بالسكان، بالتزامن مع إغلاق محور صلاح الدين أمام حركة المرور، منوهًا أنه يعد تصعيدًا عسكريًا خطيرًا يهدد حياة المدنيين، وينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء القطاع، ويشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وإلتزاماته.

وحذر البرلمان العربي في بيان له اليوم، من مغبة استمرار هذا العدوان وتوسيع نطاقه، وما قد يترتب عليه من سقوط المزيد من الشهداء والجرحى، وتهجير المواطنين الفلسطينيين من مناطق سكنهم، وتقييد حركة المدنيين، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال في التصعيد العسكري وفرض وقائع ميدانية جديدة يمثل استخفافًا بالمجتمع الدولي وتحديًا سافرًا للإرادة الدولية والجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

كما طالب البرلمان العربي، مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإلزام الاحتلال بوقف هذا العدوان فورًا، ومنع توسيع نطاقه، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، وضمان حرية تنقلهم وعدم المساس بمناطق سكنهم، محذرًا من أن الصمت الدولي إزاء هذا التصعيد يشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته ويمثل تراجعًا خطيرًا عن مسئوليات المجتمع الدولي في حماية المدنيين وصون الأمن والسلم الدوليين.

وأكد، أن قطاع غزة لا يحتمل مزيدًا من الاعتداءات والدمار والتهجير، وأن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تواجه بموقف دولي حازم وإجراءات رادعة، مشددًا على أن حماية أرواح الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وإنهاء معاناتهم ليست خيارًا أو مطلبًا سياسيًا قابلًا للتأجيل، وإنما مسئولية قانونية وإنسانية وأخلاقية لا تحتمل المزيد من الصمت أو التهاون.