يستقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس نحو 30 من قادة الدول والحكومات الأعضاء فيما يُعرف باسم "تحالف الراغبين"، لعقد قمة كبرى بشأن أوكرانيا في ديوان المستشارية ببرلين.

ويعتزم حلفاء أوكرانيا خلال القمة تأكيد استمرار دعمهم لها في دفاعها ضد الهجمات الروسية، إلى جانب تنسيق مواقفهم بشأن المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب.

وفي حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يعتزم "تحالف الراغبين" تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، من خلال نشر قوة متعددة الجنسيات، من بين أمور أخرى. ويجرى حاليا أول تدريب عسكري لهذه القوة في بولندا، وفي المجال الجوي فوق رومانيا، وفي غرب البحر الأسود.

وتعد هذه القمة واحدة من أكبر القمم التي تستضيفها ألمانيا خلال العقود الماضية. وإلى جانب ميرتس، تستضيف القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، حيث سيستقبلون - من بين آخرين - الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وتنعقد قمة حلفاء أوكرانيا مباشرة عقب الاجتماع الثلاثي التاريخي الذي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنتشن الصينية، والذي من المقرر أن يبحث تقليص الترسانة النووية العالمية، وربما يتناول أيضا الحرب في أوكرانيا.

وتأسس "تحالف الراغبين" مطلع عام 2025 لدعم أوكرانيا. ويضم التحالف حاليا نحو 40 دولة تقدم لأوكرانيا أسلحة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها أمام روسيا، أو تقدم لها مساعدات إنسانية أو مالية. وفي ديسمبر 2025 قررت المجموعة تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتأمين وقف محتمل لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.