اتهمت وحدة مكافحة التجسس التابعة لشرطة نيودلهي قائد جناح في سلاح الجو الهندي بتسريب معلومات عسكرية حساسة إلى عميل استخباراتي باكستاني، شملت خطط الهند العسكرية، والقدرات التشغيلية لقاعدة "ليه" الجوية، ومعلومات عن حرب الطائرات المسيّرة، مقابل حصوله على صور عارية لامرأة، وذلك حسب تقرير لصحيفة " تايمز أوف إنديا" الهندية.

وحاول العميل الاستخباراتي الباكستاني توسيع نطاق وصوله إلى المعلومات العسكرية السرية، من خلال إرسال برمجيات خبيثة إلى الضابط الهندي، وفقًا للائحة الاتهام.

وتزعم اللائحة، أن الضابط تلقى تعليمات بتثبيت هذه البرمجيات على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بمرؤوسيه، بهدف اختراقها واستخراج البيانات والمعلومات المخزنة عليها.

وأُلقي القبض على الضابط في 30 مايو الماضي، فيما يُزعم أنه كان على تواصل مع المرأة خلال الفترة الممتدة من 12 يناير إلى 1 أبريل 2026، وتستند هذه التفاصيل إلى لائحة الاتهام المقدمة في القضية، التي لا تزال بانتظار نظر المحكمة، في وقت لم تحصل فيه الشرطة بعد على الموافقة اللازمة لمقاضاته من الجهة المختصة.

وبحسب المحققين، كان الضابط مكلفًا بحيازة معلومات سرية تتعلق بالخطط العسكرية لسلاح الجو الهندي، ويُشتبه في أنه سرّب تفاصيل عن قاعدة ليه الجوية، شملت قدراتها التشغيلية في المجال الجوي.

وأظهرت محادثات عبر تطبيق واتساب، بحسب ما ورد في لائحة الاتهام، أن الضابط أبلغ المرأة بأن القاعدة لا تُستخدم بصورة منتظمة، وإنما من حين إلى آخر، وأنها قادرة على استقبال وإقلاع مختلف أنواع الطائرات العسكرية.

كما يُزعم أنه أفشى معلومات تتعلق بقدرات الهند في مجال حرب الطائرات المسيّرة، والأفراد المشاركين في هذه العمليات.

وبدأت الشبهات تحيط بالضابط بعدما عثر أفراد الأمن، خلال تفتيش مكتبه بمنطقة "ريس كورس"، على هاتف آيفون بحوزته، رغم عدم السماح له باستخدام هذا النوع من الهواتف نظرًا إلى حساسية طبيعة عمله، ووفقًا للتقرير، كان الضابط يتولى قيادة وحدة سرية تابعة لسلاح الجو الهندي.

وأظهر فحص الهاتف، بحسب ادعاء المحققين، وجود اتصالات بين الضابط وعميل استخباراتي باكستاني، بجانب تبادل معلومات حساسة، ويُزعم أن المرأة استخدمت شريحة هاتف هندية صادرة من ولاية غوجارات للتواصل معه عبر تطبيق واتساب، رغم وجودها في باكستان.

كما أفاد المحققون، بأن المرأة حاولت استغلال الضابط للوصول إلى معلومات سرية بحوزة ضباط آخرين في سلاح الجو الهندي، من خلال إرسال برمجيات خبيثة إليه، بهدف تثبيتها على أجهزتهم واستخراج البيانات منها.

واتهمت الشرطة، الضابط بتعريض الأمن القومي الهندي للخطر، عبر تسريب معلومات دفاعية سرية إلى عميل استخباراتي أجنبي، ووجهت إليه اتهامات بموجب قانون الأسرار الرسمية الهندي، إلى جانب مواد قانونية أخرى ذات صلة.

ماذا جرى في الحرب بين الهند وباكستان؟

في 7 مايو 2025، دخل التوتر الهندي الباكستاني مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما شنت الهند هجمات صاروخية على الأراضي الباكستانية تحت اسم "عملية سندور".

وبررت نيودلهي العملية بأنها رد على هجوم باهلجام، الذي وقع في 22 أبريل في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وأسفر عن مقتل 26 مدنيًا، معظمهم من السياح، على يد مسلحين، وعقب الهجوم، وجهت الهند اتهامات إلى باكستان بدعم الجماعات المسلحة العابرة للحدود، فيما رفضت إسلام آباد هذه الاتهامات.

وذكرت الهند، أن الضربات استهدفت مواقع ومعسكرات تابعة لجماعتي "جيش محمد" و"لشكر طيبة"، ونفت استهداف المنشآت العسكرية الباكستانية.

في المقابل، قالت باكستان، إن الهجمات طالت مناطق مدنية ومساجد، وأدت إلى مقتل 36 مدنيًا، ولم يقتصر التصعيد على الضربات الصاروخية، إذ امتد إلى اشتباكات حدودية وهجمات متبادلة باستخدام الطائرات المسيّرة.

وفي 10 مايو، ردت باكستان بإطلاق عملية عسكرية حملت اسم "البنيان المرصوص"، استهدفت خلالها عددًا من القواعد العسكرية الهندية.

وعلى إثر ذلك، واصلت الهند عملياتها العسكرية ضمن "سندور"، ووسعت نطاق الهجمات ليشمل منشآت عسكرية داخل باكستان، فيما شكلت المواجهات محطة بارزة في الصراع بين البلدين، مع استخدام الطائرات المسيّرة على نطاق واسع بين قوتين نوويتين.

وبعد ثلاثة أيام من بدء المواجهات، توصلت نيودلهي وإسلام آباد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، تقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 مايو عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الهند، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت باكستان، والحادية عشرة والنصف صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق، مع الاتفاق على إجراء محادثات في 12 مايو. لكن الاتفاق لم ينهِ التوتر بالكامل، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه عقب دخوله حيز التنفيذ.

وفي خضم التصعيد العسكري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 10 مايو 2025، توصل الهند وباكستان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري، مؤكدًا أن الاتفاق جاء عقب مفاوضات مكثفة استمرت طوال الليل بوساطة أمريكية، كما أشاد بقرار البلدين وقف المواجهات، معتبرًا أن التفاهم بينهما جنّب المنطقة مزيدًا من التصعيد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن واشنطن أجرت اتصالات مكثفة على مدى 48 ساعة مع كبار المسئولين في البلدين، بمشاركة نائب الرئيس جي دي فانس، شملت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني شهباز شريف، وأسهمت في التوصل إلى الاتفاق.