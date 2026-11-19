دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، نظيريه الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، إلى تعزيز التعاون بين بلدانهم لمواجهة التحديات العالمية، والحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين، مؤكدًا أهمية اضطلاع القوى الكبرى بدور أكبر في خدمة البشرية.

وقال شي، خلال القمة الثلاثية المنعقدة في مدينة شنجن الصينية، الخميس، إن اجتماع قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة يُمثل حدثًا تاريخيًا ذا أهمية بالغة وغير مسبوقة، مشددًا على أن توافق القوى الكبرى يعزز السلام العالمي، بينما يؤدي صراعها إلى انتشار الفوضى.

وأضاف أن الدول الثلاث عليها العمل معًا لحل المشكلات العالمية، وتقديم نموذج يُحتذى به في التعاون الدولي، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وانطلقت القمة، صباح الخميس، بمشاركة قادة الدول الثلاث، لبحث أبرز النزاعات الدولية والقضايا الشائكة على الساحة العالمية، في ظل تصاعد التوترات واتساع رقعة الصراعات، من الحرب في أوكرانيا إلى المواجهات المرتبطة بإيران.

وتكتسب القمة أهمية خاصة في ضوء تداخل مصالح القوى الكبرى وتباين حساباتها، فضلًا عن تنامي الدور الصيني في المعادلات الدولية، وما تمتلكه بكين من تأثير في مسارات عدد من الملفات والأزمات العالمية.

وسبق انعقاد القمة عدد من اللقاءات والاستقبالات الثنائية، بالتزامن مع وصول القادة المشاركين في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ إلى مدينة شنجن، الأربعاء.