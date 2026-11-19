تولت وحدة "فيروم" التابعة لمكتب الشرطة الجنائية بولاية برلين التحقيق في حادث إطلاق النار الذي وقع مساء أمس الأربعاء أمام أحد المطاعم في حي شونبيرج بالعاصمة الألمانية، وأسفر عن إصابة رجل وامرأة.

ولم تتمكن الشرطة حتى صباح اليوم الخميس من تحديد هوية المشتبه بهم، مؤكدة استمرار التحقيقات. وتختص الوحدة بمكافحة الجماعات العنيفة والجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية.

وكان رجل وامرأة قد أصيبا جراء إطلاق نار أمام أحد المطاعم في شارع دومينيكوس مساء الأربعاء. ونُقل المصابان إلى المستشفى، حيث تعرضا لإصابات في الفخذ والقدم، وفقا لما ذكرته الشرطة ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، لكنها أكدت أن حياتهما لم تكن في خطر.

وأُغلق شارع دومينيكوس لعدة ساعات لإجراء أعمال الفحص الجنائي في موقع الحادث، وانتهت الإجراءات نحو الساعة 11 مساء (بالتوقيت المحلي).