يشارك نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعمال الدورة الثانية عشرة من منتدى "حوارات المتوسط" الذي تستضيفه مدينة نابولي الإيطالية خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الحالي، بمشاركة عدد من كبار المسئولين وصناع القرار والشخصيات السياسية والدبلوماسية، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، وآفاق تعزيز التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر أن يشارك الأمين العام متحدثاً رئيسياً في جلسة حوارية بعنوان "دبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق الأزمات"، إلى جانب تخصيص جلسة حوارية خاصة للأمين العام، يستعرض خلالها رؤيته للتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، والتحديات التي تواجه المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي والعمل متعدد الأطراف في مواجهتها.

ويعقد الأمين العام عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، فضلاً عن إجراء مقابلات إعلامية تتناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية ودور جامعة الدول العربية في التعامل معها.