قالت الشرطة في بنجلاديش اليوم الخميس، إن الحريق الذي اندلع مساء أمس الأربعاء، في منزل العائلة الخاص برئيس الوزراء المؤقت السابق محمد يونس، يبدو أنه كان متعمدا، مع تنامي موجات العنف عقب إعلان رئيسة الوزراء المعزولة شيخة حسينة عن اعتزامها العودة.

واندلع الحريق قبل منتصف ليل الأربعاء، في منزل يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي شغل منصب رئيس الوزراء المؤقت لمدة 18 شهرا عقب انتفاضة حاشدة أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء السابقة حسينة التي أخرجها الجيش جوا من البلاد في 5 أغسطس 2024.

وقال مفتش الشرطة مزمل حق لوسائل الإعلام المحلية اليوم الخميس، إن إحدى دوريات الشرطة رصدت الحريق في غرفة مهجورة بالطابق الأرضي في منزل يونس في شاتوجرام وقامت بإخماده على الفور. وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث ولم تتوفر تفاصيل إضافية على الفور.

ويأتي الحريق المتعمد المحتمل خلال توترات سياسية جارية عقب تصريح أدلت به حسينة أنها في ديسمبر سوف تنهي منفاها في الهند. وقالت في مقابلة مع وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه حتى الموت لا يمكن أن يمنعها من العودة لبنجلاديش.

وطلبت حسينة جواز سفر وبطاقة هوية وطنية لتسهيل عودتها ولكن الحزب الوطني البنجلاديشي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء طارق رحمان أصر على عدم حصولها على الوثائق وأنه يجب أن تسلمها الهند بموجب اتفاقية تسليم.

وألقت الشرطة والحزب الحاكم باللائمة على أنصار حسينة في محاولة إثارة الفوضى قبل عودتها المعتزمة. وشهدت الأسابيع الأخيرة انفجار عبوات ناسفة بدائية الصنع وحوادث اشعال النيران عمدا ووضع متاريس على الطرق في العاصمة دكا وغيرها من المواقع عبر البلاد.