أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 69 من أصل 98 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صواريخ أونيكس المضادة للسفن تم إطلاقهما من جمهورية القرم، بالإضافة إلى 98 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريول، وكورسك، وشاتالوفو، وميليروفو الروسية، ومن دونيتسك، ومن هفاردييسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 69 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و630 ألفا و980 فردا، من بينهم 1970 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12484 دبابة، و25828 مركبة قتالية مدرعة، و52557 نظام مدفعية، و2284 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1764 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 452 طائرة حربية، و356 مروحية، و613608 طائرة مسيرة، و5196 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و177167 من المركبات وخزانات الوقود، و4916 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.