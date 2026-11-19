سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت المحكمة العليا الكورية الجنوبية اليوم الخميس بإلغاء إدانة رئيس الوزراء السابق هان دوك سو على خلفية مساعدته في الاعلان عن الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.

وكان قد تم إدانه هان بمساعدة الرئيس المعزول يون سوك يول على تقنين القرار من خلال تأمين التصديق عليه في اجتماع وزاري.

وقالت المحكمة اليوم إن الادعاء لم يثبت الأمر بصورة كافية.

وسوف يتم الآن إعادة قضية هان إلى محكمة سول العليا، التي قضت بحبسه 15 عاما في مايو الماضي.

ولكن المحكمة العليا أيدت حكم السجن لمدة أربعة أعوام الصادر بحق كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري السابق، لاتهامها بالفساد بما في ذلك التلاعب بأسعار الأسهم والرشوة. ولم يحضر الجلسة أي من هان وكيم ، حيث أنهما محبوسان حاليا.