وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قمته مع نظيريه الصيني شي جين بينج، والروسي فلاديمير بوتين، بـ«التاريخية والنادرة»، موضحًا أن القمة تتناول قضايا متعددة.

وقال خلال كلمته ضمن فعاليات القمة، اليوم الخميس: «ناقشنا قضايا تهم دولنا والعالم كله، ونعمل على حل هذه المسائل، كما نسعى لتعظيم الفرص والتعاون بيننا».

وأشار إلى حرص القادة على اتباع نهج مغاير ومختلف في التعامل مع التحديات الراهنة، فضلًا عن ضمان مستقبل أفضل من خلال تحقيق التفاهم بين الدول النووية الثلاث الأكبر في العالم.

ولفت إلى سعي القادة لتقليل المخاطر الناجمة عن استخدام الأسلحة النووية، مجددًا تأكيده على ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأوضح أن المناقشات تناولت حرب أوكرانيا، مضيفًا: «تحدثت مع بوتين عن رغبتي في إنهاء الحرب، والبحث عن سبل لتسوية الأزمة، وحماية بلادنا وشعوبنا».

وانطلقت في الصين، صباح اليوم الخميس، قمة ثلاثية استثنائية تجمع الرئيس الصيني شي جين بينج، بنظيريه الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، لبحث أبرز النزاعات الدولية والملفات الشائكة على الساحة العالمية.

ويعيد اللقاء الذي تحتضنه مدينة شنجن جنوبي الصين إلى الأذهان قممًا قلّما شهد العالم نظيرًا لها منذ الحرب العالمية الثانية.

ويأتي اللقاء في لحظة تتسع فيها رقعة الحروب، من أوكرانيا إلى إيران، وتتداخل فيها مصالح القوى الكبرى وحساباتها، فيما تقف بكين في قلب المشهد، وقد بات لموقفها وزن في ترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك.

وسبقت القمة الثلاثية سلسلة من الاستقبالات واللقاءات الثنائية اللافتة، بدأت الأربعاء بوصول القادة المشاركين في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» إلى مدينة شنجن.