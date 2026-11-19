أطلقت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق، رسميا منصة الدعم الفني الأوروبية (Technical Assistance Hub)؛ بهدف توحيد وتنسيق جهود الدعم الفني المقدّم للمؤسسات السورية، وتعزيز قدراتها وتطوير أدائها.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن إطلاق المنصة جاء خلال اجتماع تنسيقي عقدته إدارة التعاون الدولي مع بعثة الاتحاد الأوروبي، بمشاركة أربع وكالات تنموية أوروبية، هي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومؤسسة الخبرة الفرنسية (Expertise France)، والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي (Enabel)، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، وبحضور مديري التعاون في سفارات الدول الأربع.
وأشارت إلى أن المنصة تهدف إلى إرساء آلية عمل مشتركة تجمع الجهات التنموية المشاركة، بقيادة مشتركة بين إدارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، بما يضمن مواءمة الدعم الفني مع الأولويات الوطنية السورية، وتحويله إلى برامج عملية تستجيب للاحتياجات المؤسسية.