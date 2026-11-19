استقبل معبر رفح البري، اليوم الخميس، دفعة جديدة من الفلسطينيين المغادرين للأراضي المصرية في طريق عودتهم إلى قطاع غزة، وذلك في إطار حركة العبور عبر المعبر.

وأشار مصدر بمعبر رفح البري، في تصريحات لـ«الشروق»، إلى أنه جرى إنهاء إجراءات عبور المغادرين، وعددهم 75 فردًا، بالتزامن مع تقديم الدعم الإنساني لهم، حيث وزعت فرق الهلال الأحمر المصري الوجبات والمشروبات والملابس والحقائب الإغاثية، لتوفير احتياجاتهم خلال رحلة العودة.

وأضاف المصدر، أن الجهات المختصة بالمعبر تواصل استعداداتها لاستقبال دفعة جديدة تضم 56 مصابًا ومريضًا فلسطينيًا قادمين من قطاع غزة، إلى جانب مرافقيهم، تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.