كشفت أربعة مصادر لشبكة «سي إن إن» أن اضطرابات تقنية واسعة النطاق، تسببت في بقاء أعداد كبيرة من موظفي وكالة الأمن القومي الأمريكية في منازلهم خلال اليومين الماضيين، امتدت آثارها إلى منشأة حيوية للوكالة في ولاية جورجيا.

وتتولى المنشأة دعم عمليات استخبارات الإشارات والأمن السيبراني الموجهة إلى منطقة الشرق الأوسط، في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة مواجهة مع إيران.

وأكد مسئولون أن الأنظمة الأكثر حساسية وأهمية، التي تعتمد عليها الوكالة في جمع المعلومات الاستخباراتية، لا تزال تعمل، رغم أن العطل حال دون وصول الموظفين إلى إحدى شبكات الاتصالات الداخلية السرية. وأشاروا إلى أن الوكالة تمتلك أنظمة بديلة واحتياطية متعددة تتيح لها مواصلة العمل.

وأوضح أحد المصادر أن بعض شبكات الحاسوب التابعة للوكالة لم تتأثر بالعطل، نظرًا إلى اعتمادها على أنظمة قديمة ومعزولة تمامًا عن الشبكات الأخرى، في إطار إجراءات حماية المعلومات السرية.

وأثار اتساع نطاق الاضطرابات، وتأثيرها على الاتصالات الداخلية المرتبطة بمناطق تشهد عمليات عسكرية أمريكية، تساؤلات بشأن التداعيات الأمنية للتوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما وصفه مسئولون في الإدارة الأمريكية بأنه «ثمن يتعين التعامل معه».

وبحلول الأربعاء، ظل عدد من موظفي وكالة الأمن القومي عاجزين عن العودة إلى أعمالهم. وجاء في تحديث بشأن الوضع التشغيلي، أُرسل إلى الموظفين، أن العاملين غير الأساسيين في ولاية ماريلاند، ممن يعملون خلال الوردية النهارية، يتعين عليهم عدم الحضور إلى مقار عملهم، ما لم تصدر إليهم تعليمات مغايرة من رؤسائهم، وذلك لإتاحة المجال أمام مواصلة إصلاح الأنظمة واستعادتها.

وأقر مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية بأن جهود الصيانة وإعادة تشغيل الأنظمة تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع.

حلول بديلة لضمان استمرار العمليات

وفقًا لمسئولين أمريكيين حاليين وسابقين، يمثل مقر وكالة الأمن القومي في «فورت ميد» بولاية ماريلاند المركز الرئيسي لإدارة شبكة الاتصالات الداخلية السرية للوكالة، بينما يتولى الموظفون في مركز التشفير التابع لها بولاية جورجيا الإشراف على العمليات السيبرانية الموجهة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وخلال فترة التعطل، لم يتمكن المسئولون في جورجيا من استخدام الشبكة الداخلية السرية للوكالة للتواصل مع زملائهم المنتشرين في المنطقة، إلا أنهم تمكنوا من تبادل المعلومات عبر قنوات اتصال بديلة وأنظمة احتياطية.

وتُعد الشبكة، المعروفة باسم «إن إس إيه نت»، منظومة واسعة للاتصالات وتبادل المراسلات السرية داخل الوكالة.

وأوضح مسئول سابق رفيع المستوى أن تعطلها قد يعرقل مؤقتًا وصول مسئول أمريكي في إحدى عواصم الشرق الأوسط إلى تقرير استخباراتي سري أُرسل عبرها، لكنه لن يحول بالضرورة دون حصوله على المعلومات، إذ يمكنه اللجوء إلى قنوات أخرى.

من جانبه، قال مسئول سابق آخر إن الشبكة، التي تعود جذورها إلى عقود مضت، تحولت بمرور الوقت إلى منظومة شديدة التعقيد تضم أعدادًا كبيرة من الأجهزة والبرمجيات، ما يجعل إدارتها وصيانتها أمرًا بالغ الصعوبة.

وأضاف أن الشبكة لم تُنشأ وفق تصميم موحد ومسبق، بل تطورت تدريجيًا على مدار سنوات، وشهدت خلال عمليات تحديثها حالات تعطل متعددة، بعضها كان متعمدًا والبعض الآخر غير مقصود.

وأشار إلى أن الوكالة أصبحت مضطرة إلى التعامل مع هذه المنظومة بعيوبها ونقاط ضعفها، نظرًا إلى أن استبدالها يتطلب جهودًا ضخمة وتكاليف باهظة.

وامتدت تداعيات العطل إلى تعاملات وكالات أخرى ضمن مجتمع الاستخبارات الأمريكي، إذ لاحظ مسئولون غياب نظرائهم في وكالة الأمن القومي عن العمل طوال يوم الثلاثاء.

الوكالة تنفي تعرضها لهجوم سيبراني

أكد مسئولون أمريكيون حاليون، اطلعوا على تفاصيل العطل، أنه لم يكن نتيجة هجوم سيبراني، بل ارتبط على ما يبدو بإجراءات اتخذتها وكالة الأمن القومي لتحديث برمجياتها ومعالجة ثغرات أمنية في لغة البرمجة «بي إتش بي»، المستخدمة في تشغيل نسبة كبيرة من مواقع الإنترنت حول العالم.

وكان باحثون مستقلون قد كشفوا عن هذه الثغرات خلال الشهر الماضي، بعدما ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي في رصدها، الأمر الذي دفع وكالة الأمن القومي إلى حث المؤسسات على تثبيت التحديثات البرمجية اللازمة لمعالجتها.

ولا تمثل ثغرات هذه اللغة سوى جزء من مجموعة متزايدة من الثغرات الأمنية التي باتت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على اكتشافها.

وفي ظل التطور المتسارع لهذه الأدوات، تواجه شركات ومؤسسات حكومية موجات متلاحقة من الثغرات المكتشفة حديثًا، ما يفرض عليها ضغوطًا متزايدة لتحديث أنظمتها ومعالجة نقاط الضعف في أسرع وقت ممكن.

ويضع هذا الواقع المؤسسات التي تفتقر إلى خطط واضحة للاستجابة لهذه التحديات أمام صعوبات كبيرة، خصوصًا عندما تتطلب التحديثات التقنية معالجة أنظمة معقدة وحساسة، كما هي الحال داخل وكالة الأمن القومي الأمريكية.



