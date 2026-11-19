أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، انتهاء العمليات العسكرية قرب الخط الأصفر وسط غزة، وإعادة فتح محور صلاح الدين أمام حركة المرور.

وحذر في بيان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس، سكان غزة من تجاوز الخط الأصفر والاقتراب من قوات الجيش، تفاديًا لتعريض حياتهم للخطر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تراجعت فيه قوات الاحتلال عن شمال المحافظة الوسطى بعدما أعلنت أمس، شن عسكري محيط شارع صلاح الدين يستهدف مناطق شمال غربي مخيم البريج وشمال شرقي مخيم النصيرات، ويشمل ثلاث بلوكات سكنية، في خطوة تهدد حياة آلاف النازحين المقيمين في المنطقة ومراكز الإيواء المحيطة بها.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة عسكرية عدوانية في المحافظة الوسطى من القطاع، تندرج بشكل مباشر في إطار جريمة التهجير القسري الممنهج ضد المدنيين العزل، وذلك في محيط ما يُسمى بـ«الخط الأصفر»، وتحديدًا في مخيمي النصيرات والبرج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إغلاق شارع صلاح الدين، وفرض قيود عسكرية مشددة على حركة المواطنين والطواقم الإغاثية.

ونوه في بيان، الخميس، أن التقديرات والإحصاءات الميدانية الأولية تشير إلى أن هذه الجريمة أسفرت عن تضرر أكثر من 1500 أسرة فلسطينية في المحافظة الوسطى، بواقع أكثر من 6000 فرد أجبرهم جيش الاحتلال تحت وطأة القصف وإنذارات الإخلاء الجبرية على النزوح القسري مجددًا، في ظل انهيار شبه كامل لمقومات الحياة الأساسية وانعدام الملاذات الآمنة، قائلًا إن الخسائر المادية المباشرة الناجمة عن هذه العملية وتدمير الممتلكات ومقومات الإيواء قُدّرت بآلاف الدولارات.

ووفقًا للبيانات الحكومية الموثقة بشأن مراكز الإيواء المسجلة ضمن النطاق المتأثر والمحاذي لمنطقة العمليات العسكرية، فإن آلاف المواطنين من الفئات الهشة تعرضوا إلى التهديد بشكل مباشر بفقدان المأوى وخدمات الإغاثة الأساسية.