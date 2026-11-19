• "فاروق": إجمالي تمويلات البتلو تجاوزت حتى الآن 11.8 مليار جنيه منذ إطلاق المشروع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 301 مليونًا و 320 ألف جنيه لصالح 243 مستفيدًا من صغار المربيين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين 3,348 رأس ماشية، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد وزير الزراعة، في بيان اليوم، أن المشروع القومي للبتلو أصبح أحد أهم أدوات الدولة في زيادة المعروض من اللحوم الحمراء والألبان، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات التي تم ضخها منذ انطلاق المشروع وحتى الآن، قد تجاوزت 11,837 مليار جنيه، استفاد منها حوالى 46,659 ألفًا من صغار المربيين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين ما يزيد على 547,058 ألف رأس ماشية.

وأوضح فاروق أن هذه الأرقام تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة إنتاج حيواني قوية تسهم في تقليل الفجوة الغذائية، ودعم استقرار الأسواق، وتوفير اللحوم والألبان للمواطنين بأسعار عادلة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك في آن واحد.

وشدد وزير الزراعه على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للمستفيدين في جميع المحافظات، مع تقديم الرعاية البيطرية والدعم الفني الكامل لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاج، مؤكدًا أن الحكومة تتابع بشكل مستمر أي تحديات تواجه المربيين وتعمل على حلها بشكل فوري، وأكد مواصلة الدولة جهودها لدعم الإنتاج المحلي للحوم والألبان، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار أكثر توازنًا خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن هناك معاينات ميدانية دقيقة للحظائر، فضلا عن التأمين على رؤوس الماشية لدى المستفيدين بنسب مخفضة عبر صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، إضافة الى المتابعة المستمرة من الجهات الفنية والبيطرية المختصة والتابعه للوزارة.

وأكد الصياد أن التوسع المستمر في المشروع القومي للبتلو يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والألبان، وتقليل الضغوط على الأسواق، ودعم استقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن باب الاستفادة من المشروع ما زال مفتوحًا أمام صغار المربيين وشباب الخريجين في جميع المحافظات، بما يسهم في خلق آلاف فرص العمل الجديدة وزيادة دخول الأسر الريفية، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى المعيشة في الريف المصري.