تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أزمة نقص الأدوية وتأخر التحاليل بمستشفيات جامعة أسيوط.

وقالت السعيد إن تفاقم شكاوى المرضى من النقص الكبير في الأدوية بمستشفيات جامعة أسيوط يهدد حق المرضى في الحصول على العلاج، ويضاعف معاناتهم، خاصة في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة.

وأضافت أن إرسال التحاليل الطبية إلى معامل بالقاهرة، وانتظار نتائجها لأسبوع أو أكثر، يمثل عبئًا إضافيًا على المرضى، ويؤدي إلى تأخير التشخيص وبدء العلاج، وهو أمر لا يجوز القبول به داخل مؤسسة طبية جامعية كبرى.

ووجهت طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتوضيح أسباب العجز الكبير في الأدوية بمستشفيات جامعة أسيوط، وخطة توفيرها بصورة عاجلة، والإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار نقص الأدوية الحيوية والضرورية، وأسباب عدم إجراء التحاليل داخل أسيوط، وإرسال العينات إلى القاهرة وما يترتب عليه من تأخير قد يصل إلى أسبوع وأكثر.

كما وجهت بضرورة التعاقد الفوري مع معامل تحاليل معتمدة داخل أسيوط، بما يضمن سرعة ظهور النتائج، وتخفيف العبء عن المرضى، ودعم سرعة اتخاذ القرار الطبي.

وأوضحت أنه لا يجوز أن يتحول نقص الدواء وتأخر التحاليل إلى أزمة يدفع ثمنها المريض من صحته.

وطالبت السعيد بتحرك حكومي عاجل، وإجراءات واضحة بجدول زمني، ومحاسبة المسؤول عن أي تقصير، مؤكدة أن حق المواطن في العلاج لا يحتمل التأجيل.