اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحكمة الجنائية الدولية بتجاوز حدود اختصاصها القضائي، والخروج عن السيطرة، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين القوى الكبرى لحماية سيادة الدول من تدخل المنظمات الدولية.

وقال ترامب، خلال اجتماع ثلاثي جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس: «هناك مجال آخر للتعاون المحتمل بين بلداننا، وهو إيجاد سبل لحماية سيادة دولنا من المنظمات العالمية الخارجة عن السيطرة، مثل المحكمة الجنائية الدولية».

وأضاف: «أعتقد أننا نتفق جميعًا على أن المحكمة الجنائية الدولية تجاوزت نطاق اختصاصها إلى حد بعيد».

واستضاف الرئيس الصيني شي جين بينج، الاجتماع الثلاثي، الذي وصفه بأنه «غير مسبوق»، بمشاركة نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، محذرًا من أن التنافس بين القوى الكبرى يسهم في تفاقم حالة عدم الاستقرار العالمي.

من جانبه، قال ترامب: «نحن نصنع التاريخ بالفعل»، مشيرًا إلى المسئولية الخاصة التي تقع على عاتق القادة الثلاثة للحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة، ومضيفًا أن المباحثات ستتناول عددًا من الملفات، بينها الأسلحة النووية والحرب في أوكرانيا والمحكمة الجنائية الدولية.

بدوره، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن الدول الثلاث تمثل القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وأنها تتحمل مسئولية الحفاظ على منظومة القانون الدولي التي تأسست في أعقاب الحرب وتعزيزها.

وجرت المحادثات، اليوم الخميس، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، في مدينة شنجن الصينية، بمشاركة قادة الدول الثلاث.