اعتبرت إذاعة «فرانس إنفو» الفرنسية، أن اللقاء الثلاثي الذي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينج، في الصين يثير تساؤلات حول احتمال إعادة رسم ملامح النظام العالمي وتوزيع النفوذ بين القوى الكبرى، في مشهد استحضر لدى البعض مؤتمر يالطا عام 1945، حين رسمت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي ملامح النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وتحدثوا آنذاك عن «تقاسم العالم».

وأوضحت الإذاعة، أن المقارنة بين يالطا والقمة الحالية تظل محفوفة بالمخاطر، لاختلاف الظروف والأهداف وتوقيتات التحركات السياسية لكل من القادة الثلاثة، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بتقسيم جغرافي للعالم، وإنما بالتنافس على النفوذ في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة وعسكرة الفضاء والأسلحة ذاتية التشغيل، ومحاولة وضع قواعد المستقبل في هذه المجالات.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة والصين تسعيان إلى فرض رؤيتيهما بشأن هذه الملفات، في وقت يغيب فيه الأوروبيون عن طاولة المباحثات؛ ما يثير المخاوف بشأن موقع أوروبا في التوازنات الدولية الجديدة.