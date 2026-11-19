أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن ناقلتي نفط عملاقتين تحملان أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط الخام اصطدمتا بـ«لغم بحري»، وانفجرتا أثناء عبورهما مسارًا محظورًا في مضيق هرمز، حسب البيان.

ومساء الأربعاء، أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني، اشتعال النيران في ثلاث ناقلات نفط وتوقفها عن الحركة، إثر اصطدامها بألغام بحرية، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية.

وأوضحت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان، أن الناقلات كانت تبحر في منطقة محظورة شرق مضيق هرمز، دون الالتزام بتحذيرات القوة البحرية للجيش الإيراني، مع إيقاف أنظمة الملاحة الخاصة بها.

وأكد الجيش الإيراني أن العبور عبر مضيق هرمز مشروط بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن القوات المسلحة الإيرانية، وإجراء التنسيق اللازم، واستخدام الممرات البحرية المسموح بها، مع إبقاء أجهزة التتبع والملاحة قيد التشغيل.

وأضاف البيان أن العبور دون الالتزام بهذه المتطلبات قد يؤدي إلى الاصطدام بألغام بحرية واندلاع حرائق.

وتواجه دول الخليج صعوبات في تصدير النفط منذ فرض إيران قيودا مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.