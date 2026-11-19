وصفت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، في مدينة شنتشن الصينية، في قمة ثلاثية غير مسبوقة، بأنه «لقاء يكتب التاريخ».

وأوضحت الصحيفة، أن القادة الثلاثة التقوا في مقر إقامة بمدينة شنتشن، الواقعة جنوب الصين، والتي استضافت الأربعاء والخميس ممثلي الدول الـ21 الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).

وأظهرت الصور القادة مجتمعين حول طاولة كبيرة، حيث جلس بوتين إلى اليسار، وترامب إلى اليمين، فيما جلس شي جين بينج في المنتصف.

وكان الرئيس الروسي، أول من تحدث خلال اللقاء، معربًا عن تقديره للرئيس الصيني على تنظيم القمة، فيما وصف ترامب اللقاء بأنه «يكتب التاريخ».

وأضافت «لوفيجارو»، أن القمة، التي يتوقع أن تستمر نحو ساعة، تتناول ملفات عدة، من بينها الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والرسوم الجمركية الأمريكية، والتنافس بين القوى الكبرى، والمخاوف المرتبطة بثورة الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الصين اكتفت بالإعلان أن اللقاء يهدف إلى بحث السلام العالمي والاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى، فيما أعلنت واشنطن أنها تعتزم مناقشة انتشار الأسلحة النووية والحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح الكرملين، أن جدول أعمال القمة لم يُحسم نهائيًا، مؤكدًا أن القادة لن يكون بإمكانهم تجاهل الحرب في أوكرانيا، التي أدت، على مدار نحو 5 سنوات، إلى عزلة روسيا عن الدول الغربية، وتعزيز التقارب بين موسكو وبكين.



