اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن القمة غير المسبوقة التي تجمع الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في الصين، تثير مخاوف من التوصل إلى تفاهمات على حساب أطراف دولية أخرى، من بينها أوكرانيا وأوروبا.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن القمة الثلاثية تعكس تغييرات عميقة في موازين القوى الدولية، وتثير مخاوف من التوصل إلى تقاسم القوى الكبرى على حساب أطراف دولية أخرى، في مقدمتها أوكرانيا وأوروبا، في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا ومساعي تسوية النزاع.

ولفتت الصحيفة الفرنسية، إلى أن ترامب أظهر، خلال زيارته إلى مانيلا، الثلاثاء، نبرة متواضعة ومجاملة غير مألوفة، عكست إدراكًا، بحسب الصحيفة، بأن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على فرض رؤيتها منفردة وبشكل حاسم بشأن شكل النظام العالمي، في ظل التغييرات التي تشهدها موازين القوى الدولية.

مطالب بالحفاظ على السلام العالمي

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن الصين والولايات المتحدة وروسيا، باعتبارها قوى كبرى في العالم وأعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، يتعين عليها أن تكون قدوة، وأن تتعاون لمواجهة التحديات العالمية، والحفاظ معًا على السلام والاستقرار العالميين، والإسهام بصورة أكبر في تقدم البشرية.

بريطانيا تقدم 1000 طائرة درون بعيدة المدى لأوكرانيا

فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 260 مليون جنيه إسترليني (311 مليون يورو)، تشمل 1000 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى، وفق بيان للحكومة البريطانية.

وتتضمن المساعدات طائرات مسيرة قادرة على قطع مسافات تتجاوز 1000 كيلومتر؛ بما يعادل المسافة بين لندن وبرلين، فضلًا عن طائرات درون قادرة على حمل أوزان كبيرة وتدمير أهداف بضربة واحدة، بما يتيح لأوكرانيا استهداف مصانع المعدات العسكرية وغيرها من الأهداف العسكرية المشروعة بعيدًا عن خطوط المواجهة، بجانب مسيرات مخصصة لإمداد القوات الموجودة على الجبهة.

وقال بورنهام، إن تعريض ملايين الأوكرانيين للبرد القارس وحرمانهم من التدفئة لن يؤدي إلى انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بل سيعزز تصميم الدول الداعمة لأوكرانيا على مواصلة دعمها، مؤكدًا عزمه على بذل بريطانيا كل ما في وسعها لضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الروسية المتواصلة على البنية التحتية الحيوية.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء البريطاني الخميس، إلى برلين، حيث يشارك في رئاسة اجتماع تحالف الراغبين.

مصالح مشتركة في تسوية النزاع الأوكراني

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وبكين وواشنطن لديها مصلحة مشتركة في تسوية النزاع في أوكرانيا، مضيفًا أنه من الضروري تناول القضايا الاقتصادية العالمية والإقليمية، والأمن الغذائي والطاقة، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث تتشارك مصالح عديدة بشأن تسوية النزاعات الإقليمية، بما فيها الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أنه ناقش هذه المسألة أمس مع الرئيس الصيني، واليوم بمبادرة من الرئيس الأمريكي، مؤكدًا أنها حظيت باهتمام خاص خلال اجتماعه الثنائي.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال افتتاح القمة الثلاثية في مدينة شنتشن الصينية، إنه سعيد بأن زيارته أتاحت الفرصة لعقد أول اجتماع ثلاثي بين قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين، مضيفًا: «أعتقد أننا نكتب التاريخ بالفعل»، مشيرًا إلى أنه يعتزم بحث الحرب في أوكرانيا مع نظيريه.

من جانبه، وصف الرئيس الصيني شي جين بينج الاجتماع الذي يجمع، للمرة الأولى في التاريخ، قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة، بأنه يحمل أهمية تأسيسية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا والصين والولايات المتحدة وشعوبها قادرة على الإسهام بصورة كبيرة في تعزيز الأمن والاستقرار في العالم، شريطة التعاون البناء والعمل في إطار شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة ومراعاة توازن المصالح.



