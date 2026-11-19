قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، بأن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من أقلية الروهينجا المسلمة، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق.

وقالت المحكمة، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز»، إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل وعنف جنسي واسعة النطاق، واعتداءات شديدة على الأطفال، كما هاجمت الروهينجا أثناء فرارهم بأعداد كبيرة إلى بنجلاديش.

ويأتي القرار بعد سبع سنوات من إقامة جامبيا دعوى قضائية ضد ميانمار، تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا، على خلفية الحملة العسكرية التي أسفرت عن نزوح ما لا يقل عن 730 ألفًا من أفراد الأقلية إلى بنجلاديش، ذات الأغلبية المسلمة.

وكان ناجون من الحملة العسكرية قد أدلوا بشهادات عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وإحراق قرى، فيما خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى أن الحملة تضمنت أعمالًا ترقى إلى «الإبادة الجماعية».

ولم يرد مسئولون في الحكومة المدعومة من الجيش بميانمار على طلبات وكالة «رويترز» للتعليق على قرار المحكمة.

وتُعد جريمة الإبادة الجماعية من أصعب الجرائم التي يمكن إثباتها أمام المحاكم الدولية، إذ يتعين على جهات الادعاء إثبات توافر نية محددة لدى الجناة لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.

ومن أبرز القضايا التي أُثبتت فيها جريمة الإبادة الجماعية أمام القضاء الدولي، الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، ومذبحة سريبرينيتسا في البوسنة عام 1995، والجرائم التي ارتكبها نظام الخمير الحمر في كمبوديا خلال سبعينيات القرن الماضي.

وطالبت جامبيا، ضمن دعواها، بإلزام ميانمار بدفع تعويضات عن الانتهاكات المرتكبة بحق الروهينجا، إلى جانب ضمان تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة إلى بلادهم.

وتختص محكمة العدل الدولية بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول، والنظر في القضايا المتعلقة بانتهاك المعاهدات والالتزامات الدولية. وتُعد أحكامها نهائية وملزمة لأطراف النزاع، إلا أن آليات تنفيذها تظل محدودة.

وتختلف المحكمة عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ويمكنها إصدار أحكام بالسجن بحق المدانين.