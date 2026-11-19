• المعرض يقام على مساحة 20 ألف متر مربع ويستهدف تنشيط مبيعات قطاعات السيراميك والتشطيبات وتجهيزات المنازل

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، الدورة التاسعة عشرة لمعرض «Ceramica Market & HOMEX»، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة أكثر من 85 شركة مصرية، وعلى مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري.

ويجمع المعرض، المقام تحت شعار «معرض واحد بـ100 مشوار»، قطاعات السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية وتجهيزات وتشطيبات وتأثيث المنازل، إلى جانب الأجهزة الكهربائية والأثاث والمفروشات، بما يوفر منصة مباشرة لعرض المنتجات المحلية والتواصل بين الشركات والمستهلكين.

وقال شريف فاروق إن المعارض المتخصصة تمثل إحدى الأدوات المهمة لتنشيط التجارة الداخلية ودعم الصناعة الوطنية، من خلال إتاحة منصة تجمع المنتجين والمصنعين بالمستهلكين، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة معدلات البيع والتسويق وتقليل حلقات التداول، وإتاحة المنتجات بأسعار تنافسية.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح المعرض، أن الدولة تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم القطاعات الإنتاجية باعتبارها أحد محاور دفع الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المعارض تتيح للشركات والمصانع عرض إمكاناتها الإنتاجية وأحدث منتجاتها، بما يدعم انتشار المنتج المحلي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتوسع في الأسواق.

85 شركة تعرض منتجاتها على مساحة 20 ألف متر

وتضم الدورة الحالية أكثر من 85 شركة مصرية، تعرض منتجات وحلولًا متنوعة تشمل السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية والبانيوهات وخلاطات المياه والأحواض والمطابخ والدريسنج والأجهزة الكهربائية والأبواب والشبابيك وأنظمة UPVC، إلى جانب الأثاث والمفروشات والمراتب والسجاد والحلول الذكية والتشطيبات الداخلية.

وأشار فاروق إلى أن جمع هذه المنتجات في مكان واحد، مع تقديم عروض وتخفيضات، يسهم في تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم، خاصة المقبلين على تجهيز وتشطيب الوحدات السكنية، فضلًا عن تعزيز المنافسة بين الشركات بما ينعكس على جودة المنتجات ومستويات الأسعار.

ويستهدف المعرض تنشيط المبيعات والترويج للمنتجات الوطنية من خلال عروض وخصومات نهاية العام، وإتاحة المنتجات مباشرة أمام المستهلكين، بما يدعم المصانع وخطوط الإنتاج في القطاعات المرتبطة بالتشطيبات وتجهيزات المنازل.

ويستقبل المعرض الجمهور مجانًا يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 10 مساءً، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر، مع توفير حافلات نقل مجانية من أمام محطة مترو أرض المعارض ومحطة مونوريل المشير إلى مقر مركز مصر للمعارض الدولية.