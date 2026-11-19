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ألقى قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مباحث الإنترنت، القبض على شخص لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع صواعق كهربائية مقابل مبالغ مالية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أكدت إدارة أحد الأشخاص صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع صواعق كهربائية.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج.

وعُثر بحوزته على صاعق كهربائي وهاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد بيع الصاعق الكهربائي المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.