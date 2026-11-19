تمتلك مدينة البندقية الإيطالية إرثًا معماريًا استثنائيًا، تزخر به قنواتها المائية وجسورها ومبانيها التاريخية، لكن البيئة المحيطة بالمدينة تفرض عقبات إضافية أمام جهود الحفاظ على مبانيها القديمة؛ إذ تُعد الرطوبة المستمرة والأملاح من أبرز العوامل التي تؤدي إلى إضعاف الأحجار ومواد البناء تدريجيًا.

ويجعل ذلك الحفاظ على معالمها الأثرية تحديًا كبيرًا، خاصة أن الفيضانات خلال السنوات الأخيرة تسببت بالفعل في إلحاق أضرار بعدد من المباني التاريخية في المدينة، من بينها كاتدرائية القديس مرقس الشهيرة ومواقع أخرى مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وفي مواجهة هذه التهديدات، رصد تقرير لشبكة «سي إن إن» محاولات متخصصين استخدام التقنيات الحديثة لرصد علامات التدهور والتلف ومعالجتها قبل وصول الأضرار إلى مراحل أكثر خطورة.

بداية عمليات ترميم كنيسة سان فرانشيسكو

ومن بين المشروعات التي اعتمدت على هذه التقنيات، مشروع لفحص كنيسة سان فرانشيسكو ديلا فيينا، التي تمثل أحد المعالم المعمارية البارزة في البندقية منذ قرون. صمم الكنيسة المعماري الإيطالي ياكوبو سانسوفينو، واكتمل بناؤها عام 1554، ثم أُضيفت واجهتها المميزة في مرحلة لاحقة على يد المعماري أندريا بالاديو.

وبدأ اهتمام المرممين بالكنيسة في تسعينيات القرن الماضي، عندما اكتُشف وجود أجزاء من الواجهة معرضة لخطر الانفصال والسقوط، ما استدعى تدعيمها وترميمها.

وفي عام 2023، بدأ فريق بحثي مشروعًا لتوثيق الحالة المعمارية للكنيسة باستخدام تقنيات رقمية، من بينها التصوير الجوي بالطائرات المسيرة والمسح بالليزر الأرضي، بهدف إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد يوثق تفاصيل المبنى ويساعد في تحديد المناطق الأكثر عرضة للتدهور.

وبالاستعانة بهذه التقنيات، إلى جانب الدراسات التاريخية والوثائق الأرشيفية، توصل الباحثون إلى تصور أكثر شمولًا لحالة المبنى، ووفروا قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها في أعمال الترميم والصيانة المستقبلية.

وقالت المهندسة المعمارية إيلاريا فورتي، قائدة المشروع والمحاضرة بمعمل الترميم والمسح والرسم الرقمي في جامعة إيوف البندقية، إن هذه الأدوات غيرت طريقة تعامل المهندسين والمعماريين والمتخصصين في الترميم مع المباني التاريخية؛ إذ إن طرق الفحص التقليدية، مثل المعاينة البصرية من الأرض أو استخدام السقالات في نطاق محدود، قد لا تكشف الشروخ الدقيقة أو التحركات الإنشائية في الأجزاء المرتفعة، فضلًا عن بعض مظاهر التلف الداخلي في مواد البناء.

الطائرات المسيرة والليزر يكشفان الأضرار الخفية

وبحسب «سي إن إن»، أتاح استخدام الطائرات المسيرة للباحثين الوصول إلى أجزاء من واجهة الكنيسة وبرج الأجراس يصعب فحصها بالطرق التقليدية، إلا أن عمليات التصوير في البندقية واجهت عقبة غير متوقعة، تمثلت في هجوم طيور النورس على الطائرات، التي تعاملت معها باعتبارها تهديدًا.

واستخدم الفريق تقنية التصوير المساحي، التي تعتمد على التقاط صور متداخلة للمبنى من زوايا متعددة، ثم إعادة تجميعها لإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد لأسطحه، إلى جانب تقنية المسح بالليزر، التي تقيس المسافات والأبعاد وتسجل الإحداثيات المكانية للأجزاء المختلفة، بما يشمل مواقعها وألوانها وملمسها.

وساعدت هذه البيانات في تحديد المناطق التي تدهورت فيها الأحجار بفعل الظروف المناخية للمدينة، إلى جانب رصد الشروخ ومناطق تركز الإجهادات الإنشائية، خاصة حول التماثيل والزخارف والكرانيش والأجزاء المعمارية البارزة.

وكشف تحليل النموذج ثلاثي الأبعاد عن وجود ميل طفيف في الجزء العلوي من واجهة الكنيسة، كما استخدم الباحثون البيانات لتقييم مدى تعرض برج الأجراس للزلازل، وتحديد بعض نقاط الضعف الإنشائية، من بينها احتمالية تعرضه للانقلاب.

وقالت ديبرا ليفر، أستاذة الهندسة بجامعة نيويورك، إن التطور في تقنيات الاستشعار عن بُعد غيّر أساليب توثيق المنشآت التاريخية، إذ أتاح الانتقال من قياسات محدودة لنقاط بعينها إلى توثيق أكثر شمولًا للمباني.

نموذج رقمي يساعد في التخطيط للترميم

وإضافة إلى ذلك، استخدم الباحثون البيانات لإنشاء نموذج هندسي رقمي يعتمد على طريقة العناصر المحدودة، وهي تقنية تقسم المنشأة إلى أجزاء صغيرة لتحليل استجابتها للقوى المختلفة، وتحديد المناطق التي قد تتركز فيها الإجهادات الإنشائية.

وساعدت هذه الطريقة في دراسة السلوك الإنشائي للأجزاء المعمارية المعقدة، ومن بينها التماثيل والزخارف الموجودة على واجهة الكنيسة.

وتضم الواجهة تمثالين برونزيين ضخمين يجسدان النبي موسى والقديس بولس، من إبداع الفنان تيزيانو أسبتي، وشكلت تفاصيلهما الدقيقة تحديًا أمام الفريق البحثي عند إعداد النماذج الرقمية الخاصة بهما.

وبالتعاون مع خبيرة التماثيل جابرييلا ليفا، استعان الباحثون بتماثيل أخرى للشخصيتين للمساعدة في تحديد الأبعاد الهندسية للتمثالين بدقة.

كما أجرت الباحثة إيرين روكا، تحت إشراف آنا سايتا بجامعة إيوف، تحليلًا للعناصر المحدودة لدراسة تأثير وزن تمثال موسى البرونزي على بنيته، وكشف التحليل عن تركز الإجهادات حول منطقة الكاحل، حيث تضيق مساحة الارتكاز، إلا أن مستويات الإجهاد المحسوبة ظلت أقل من الحدود التي يمكن أن تؤثر في متانة البرونز.

التكنولوجيا تساعد فرق الترميم على الوصول إلى المناطق المتضررة

وأوضحت إيلاريا فورتي أن الفريق أصبح يمتلك ما وصفته بـ«التوأم الرقمي» للكنيسة، بعد إنشاء قاعدة بيانات يمكن للأجيال المقبلة الرجوع إليها والاستفادة منها عند التخطيط لأي تدخلات ترميمية مستقبلية.

وامتدت فوائد المسح الرقمي إلى المتخصصين الذين نفذوا أعمال الفحص والصيانة على أرض الواقع؛ إذ ساعدتهم البيانات في تحديد المناطق التي تحتاج إلى معاينة مباشرة، والتخطيط لطرق الوصول إليها باستخدام تقنيات العمل بالحبال.

وقال جوناثان هويت، أحد المتخصصين في ترميم المباني باستخدام هذه التقنيات، إن معرفة المناطق التي تحتاج إلى الفحص مسبقًا ساعدت فريقه على تحديد مواضع تثبيت الحبال، وتوفير الوقت والجهد خلال العمل على أجزاء المبنى المرتفعة.

وكشف المسح بالطائرات المسيرة أيضًا عن وجود نباتات تنمو في أجزاء يصعب الوصول إليها من الكنيسة، من بينها شجيرات التوت الأسود بالقرب من قمة برج أجراسها المميز.

وعالج هويت وزملاؤه النباتات قبل العودة بعد عدة أسابيع لإزالتها بجذورها، ثم أغلقوا الفواصل التي كانت تنمو فيها لمنع تكرار المشكلة.

ورغم أهمية الصور والنماذج الرقمية في تحديد المناطق المتضررة، فإنها لا تغني عن الفحص المباشر لمواد البناء؛ إذ أوضح هويت أن رؤية الشروخ لا تكفي وحدها لتحديد مدى خطورتها، بل يتطلب الأمر الاقتراب منها وفحصها باللمس.

تحديات أمام تعميم تقنيات التوثيق الرقمي

ويرى الباحثون أن أهمية المشروع تتجاوز توثيق الحالة الراهنة للكنيسة، إذ يمكن إضافة بيانات مستقبلية توضح كيفية استجابة المبنى لعوامل مختلفة، مثل الرياح القوية والزلازل، بما يساعد المتخصصين على متابعة التغيرات التي تطرأ عليه بمرور الوقت.

وقالت الباحثة إيرين روكا إن الحفاظ على التراث يتطلب البناء على الجهود والأبحاث السابقة، بدلًا من البدء من الصفر مع كل مشروع ترميم جديد، مشيرة إلى أن البيانات التي جمعها الفريق تمثل رصيدًا يمكن للمتخصصين الاستفادة منه مستقبلًا.

ومن جانبها، أوضحت أيلين أورباسلي، أستاذة العمارة بجامعة أكسفورد بروكس، أن تراكم البيانات على مدار فترات زمنية طويلة يساعد في فهم تأثير التغيرات المناخية والظروف البيئية المختلفة على مواد البناء، وهو أمر تزداد أهميته في ظل تغير المناخ.

لكن استخدام هذه التقنيات يواجه تحديات تتعلق بتكلفة المعدات، وضخامة البيانات الناتجة عن عمليات المسح، والقدرات الحاسوبية المطلوبة لمعالجتها وتخزينها، ما قد يحد من انتشارها في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الرقمية اللازمة.

كما أشارت ديبرا ليفر إلى صعوبات تتعلق بأرشفة البيانات بصورة تتيح الرجوع إليها مستقبلًا، ودمج النتائج المستخلصة من أجهزة الاستشعار المختلفة، خاصة مع ضخامة الملفات الناتجة عن عمليات التوثيق.

وفي هذا السياق، أشار لويجي لا روكا، رئيس إدارة حماية التراث الثقافي بوزارة الثقافة الإيطالية، إلى أن تقنيات المراقبة تتيح الكشف عن معلومات قد لا تظهر من خلال الفحص البصري وحده، مثل البيانات المتعلقة بالإجهادات والحركات التي تتعرض لها المنشآت.

وأوضح أن الوزارة تختبر حاليًا أنظمة مراقبة متكاملة تجمع بيانات من تقنيات متعددة، ويمكن استخدامها أيضًا لتقييم الأضرار بسرعة بعد وقوع الكوارث.

واعتبرت فورتي أن أبرز ما يميز مشروع كنيسة سان فرانشيسكو ديلا فيينا هو الجمع بين تخصصات الهندسة والترميم المعماري والبحث التاريخي، بما أتاح دراسة المبنى من زوايا مختلفة والوصول إلى فهم أكثر دقة لحالته.

وأكدت أن القيمة الحقيقية للتقنيات المستخدمة تكمن في دمجها معًا لإنتاج نموذج رقمي يساعد في تقييم حالة المنشأة ودعم جهود الحفاظ عليها.