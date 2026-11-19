- المحاكم الاقتصادية ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار

- التقاضي الإلكتروني يستشرف مستقبل العدالة ويواكب المعاملات الرقمية

زار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الخميس، مقر محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث كان في استقبال المستشار أيمن مهران، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية.

واستهل المستشار وزير العدل، زيارته بإجراء جولة تفقدية موسعة داخل أروقة المحكمة، شملت المكتب الأمامي للوقوف على آليات استقبال المتقاضين وتفقد إجراءات قيد الدعاوى إلكترونيًا وتقديم الخدمات الرقمية، وقاعات المحاكمات وغرف المداولة للتأكد من جاهزيتها وانتظام العمل بها.

وتضمنت الجولة تفقد مركز تدريب المحاكم الاقتصادية لمتابعة برامج التأهيل وصقل مهارات القضاة والكوادر المعاونة، فضلًا عن تفقد مكاتب الخبراء للوقوف على معدلات إنجاز التقارير الفنية وسرعة حسم المسائل المتخصصة.

وعقب الجولة التفقدية، استمع وزير العدل إلى عرض تقديمي حول آليات عمل هيئة التحضير والوساطة ودورها في تسوية المنازعات واختصار أمد التقاضي، بالإضافة إلى استعراض منظومة التقاضي الإلكتروني للدعاوى المدنية ومراحل تطويرها.

ووجه وزير العدل، ببدء تشغيل «الكشك الذكي» بالمحكمة، والذي يوفر خرائط تفاعلية لمبنى المحكمة تتيح للمتقاضين التعرف بسهولة على أماكن قاعات المحاكمات وإداراتها المختلفة، فضلًا عن إتاحة الإجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة باختصاصات وإجراءات المحاكم الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال ربطه بنظام التقاضي الإلكتروني لإتاحة رفع الدعاوى عن بُعد، وسداد رسومها إلكترونيًا، والاستعلام عما تم بشأنها من إجراءات.

وتوجّه الوزير، لعقد لقاء موسع وحوار مفتوح مع قضاة محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور المستشار أيمن مهران، رئيس المحكمة؛ حيث أعرب في مستهل كلمته عن سعادته بالتواجد في رحاب هذا الصرح القضائي المتخصص، الذي تلتقي فيه رسالة القضاء في حماية حقوق المجتمع بدوره الحيوي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار، وصون الملكية والإبداع.

وأشاد بالجهد الكبير الذي يبذله قضاة المحاكم الاقتصادية وما يتطلبه عملهم من معرفة متخصصة ودقة بحث لاستيعاب المنازعات المتداخلة؛ مؤكدًا أن إنشاء المحاكم الاقتصادية جسّد اختيارًا تشريعيًا يقوم على التخصص والسرعة؛ ما تجلى في إفراد تنظيم إجرائي متميز تتساند فيه منظومة التحضير والوساطة لاختصار أمد الخصومة، فضلًا عن إقرار التقاضي الإلكتروني الذي يستشرف مستقبل العدالة ويواكب المعاملات الرقمية ويتصدى لجرائم تقنية المعلومات.

وشدّد على أن هذه المسارات تعكس توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو بناء منظومة قضائية عصرية تدعم مسيرة التنمية الشاملة؛ مؤكدًا حرص وزارة العدل على تهيئة بيئة العمل الملائمة للقضاة وتوفير كل الإمكانات الفنية والتدريبية ورعاية شئونهم، انطلاقًا من أن العناية بمن يحمل أمانة العدل هي من صميم العناية بالعدالة ذاتها.

ودعا وزير العدل، قضاة المحكمة إلى أن يجمعوا في أدائهم بين دقة النظر وإتقان العمل وسرعة الإنجاز، وأن يولوا القضايا التي طال أمدها عنايةً خاصةً لاستجلاء أسباب تأخرها وتذليل ما يعوق حسمها، مؤكدًا أن الحكم العادل يحفظ للعقود قوتها ويكفل للالتزامات نفاذها وتكتمل منفعته بصدوره في أوانه، مشيرًا إلى أن ثقة المتقاضين تتعزز بما يلقونه في مجلس القضاء من حُسن الإصغاء وصون الكرامة، حيث يجدون في حزم القاضي ما يضبط سير الجلسة، وفي صبره متسعًا لعرض الحجة، وفي حيدته طمأنينةً للإنصاف.

وفي ختام اللقاء، استمع وزير العدل، إلى آراء ومقترحات قضاة المحكمة ومناقشة سبل تطوير بيئة العمل وتذليل أي معوقات ميدانية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم كل أوجه الدعم الفني والإداري لتمكين المحاكم الاقتصادية من مواصلة دورها الرائد في إرساء العدالة الناجزة ودعم الاقتصاد الوطني.