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تلقى نادي مودرن سبورت ضربة جديدة، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إدراج اسم النادي ضمن قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد، بسبب مستحقات مالية لم يتم سدادها حتى الآن.

وكشف «فيفا»، عبر منصته الرسمية المختصة بعقوبات منع التسجيل، عن توقيع عقوبة إيقاف القيد على مودرن سبورت، دون توضيح أسباب القرار أو الكشف عن تفاصيل القضية والجهة صاحبة المستحقات المالية.

وبذلك ينضم مودرن سبورت إلى قائمة الأندية المصرية التي تعرضت لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب أزمات مالية أو نزاعات تتعلق بمستحقات تعاقدية.

ومن المقرر استمرار العقوبة المفروضة على النادي لحين تسوية المستحقات المالية وسداد المبالغ المطلوبة، على أن يتم رفع الحظر عقب استيفاء الشروط وإنهاء الأزمة وفقًا لإجراءات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتضع هذه العقوبة إدارة مودرن سبورت أمام تحدٍ جديد فيما يتعلق بخطط تدعيم الفريق، خاصة أن استمرار منع القيد قد يحول دون تسجيل صفقات جديدة خلال فترات الانتقالات المقبلة.

وعلى صعيد المنافسات المحلية، يحتل مودرن سبورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 13 نقطة، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية، رغم الأزمة المتعلقة بإيقاف القيد.