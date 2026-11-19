سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، متابعة فقدان مواطن لها إثر هجوم استهدف ناقلة نفط تابعة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، الثلاثاء.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تتابع عبر مديرية العمليات وسفارتَي المملكة في أبو ظبي ومسقط، وبالتنسيق مع السلطات الإماراتية والعُمانية، مستجدات فقدان البحّار محمد حسام الدين العتيبي منذ وقوع الحادث.

وأكدت أن "التنسيق متواصل مع الجهات الإماراتية والعُمانية في إطار الجهود المبذولة للعثور عليه".

وأضافت أنها تواصل الاتصال بأسرة العتيبي وإطلاعها على أي مستجدات بشأن حالته فور تلقي معلومات من السلطات المعنية في البلدين.

وكانت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" أعلنت، الأربعاء، تعرض إحدى سفنها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء 17 نوفمبر الجاري.

وأكدت الشركة أن أحد أفراد الطاقم لا يزال مفقودًا، وأن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بالتنسيق مع السلطات المختصة، فيما جرى إجلاء بقية أفراد الطاقم بأمان.

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن إصابة 11 من أفراد الطاقم.

ولم يحدد بيان الخارجية الأردنية أو بيان الشركة الإماراتية الجهة المسؤولة عن الهجوم أو اسم الناقلة.