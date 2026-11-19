- الحكومة الصومالية تمهل السفير الإماراتي 72 ساعة لمغادرة البلاد



أعلنت الحكومة الصومالية منح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء سفيرها من أبوظبي، في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، عبد الفتاح قاسم محمود، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عقب اجتماع مجلس وزراء الحكومة الاتحادية، إن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة قرارات جديدة اتخذتها الحكومة لمواجهة ما وصفه بـ«التدخل الإماراتي» في الشئون الداخلية لبلاده

وأعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية في وقت سابق، إنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات، بما يشمل التعاون في تشغيل الموانئ والمؤسسات الحكومية، فضلًا عن الاتفاقيات الأمنية والدفاعية.

وأوضح مجلس الوزراء الصومالي أن القرار يستهدف حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ويشمل الترتيبات القائمة في موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، إلى جانب أوجه التعاون التي تضم المؤسسات الفيدرالية والولايات الأعضاء.

وأرجعت الحكومة قرارها إلى ما وصفته بممارسات إماراتية عدائية ومزعزعة للاستقرار، قالت إنها تهدد استقلال الصومال واستقراره السياسي، وتنتهك المبادئ الدولية المتعلقة بالسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والمنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وكلفت الحكومة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإبلاغ الإمارات رسميًا بالقرار، وإخطار الشركاء الإقليميين والدوليين للصومال بتفاصيله.

وفي المقابل، أكدت مقديشو استمرار التزامها بالتعاون القائم على الاحترام المتبادل، والاعتراف بسيادة البلاد، والالتزام بالقانونين الدستوري والدولي.

ويأتي التصعيد في أعقاب تفاقم الخلاف بين البلدين، بعدما وجه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اتهامات مباشرة إلى أبوظبي بالتدخل في الشئون الداخلية لبلاده، وإضعاف الحكومة الفيدرالية، وتأجيج الانقسامات السياسية، وإنشاء هياكل أمنية موازية.

وفي المقابل، انتقدت الإمارات خطاب الرئيس الصومالي، قائلة إنه يعكس تقلبات في مواقفه وحساباته السياسية والشخصية.

وبينما شددت مقديشو على رفض أي تدخل خارجي يمس وحدة أراضيها وسيادتها، وأكدت استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، دافعت أبوظبي عن موقفها، مشيرة إلى وقوفها إلى جانب الصومال وشعبه في الظروف الصعبة، ومحذرة من تحويل الخلافات الداخلية إلى مماحكات إقليمية لا تخدم مصالح الشعب الصومالي.