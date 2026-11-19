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- الباحث رامي أبو زبيدة: استمرار التوغلات الإسرائيلية وتكرارها قد يعطّلان نشر قوة الاستقرار الدولية

- المحلل إياد القرا: قد يسعى نتنياهو عبر التصعيد إلى تأخير تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

- المحلل إبراهيم المدهون: التوغل ضمن مساعي إسرائيل إلى عرقلة أي تحرك لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

ربط محللون فلسطينيون العملية العسكرية التي نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة بحسابات تشكيل الحكومة الإسرائيلية ومستقبل ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر 2025.

وأعلن جيش الاحتلال، الخميس، انتهاء العملية العسكرية التي بدأها الأربعاء، وسط قطاع غزة وإعادة فتح شارع صلاح الدين، بعد يوم من التوغل البري في مناطق غربي ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، بذريعة تدمير نفق.

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية في مناطق يُفترض أنه انسحب منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينتهكه يوميًا.

وتعد هذه أول عملية برية لجيش الاحتلال الإسرائيلي خارج "الخط الأصفر" منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.

ويفصل «الخط الأصفر» المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي عن بقية قطاع غزة.

وارتفعت نسبة الأراضي التي تحتلها إسرائيل من نحو 53% من مساحة القطاع عند إعلان الاتفاق إلى نحو 70% حاليًا.

والأربعاء، توغّلت آليات إسرائيلية في محيط مخيمي البريج والنصيرات وجسر وادي غزة، وسط قصف وإطلاق نار وإغلاق جزء من شارع صلاح الدين، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين ونزوح عائلات.

وفجر الخميس، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف طالت منازل ومنشآت لفلسطينيين وسط غزة، ضمن عمليته العسكرية.

وتكتسب المنطقة أهميتها من قربها من جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، أحد الطريقين الرئيسيين اللذين يربطان شمال القطاع بجنوبه، وتسلك الشارعَ السياراتُ وشاحنات المساعدات والبضائع.

ومنذ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 175 ألفًا، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن دمار طال 90% من البنى التحتية.

احتمال اتساع التوغلات

يرى الباحث في الشئون العسكرية والأمنية رامي أبو زبيدة، أن هذه العملية امتداد للسياسة الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار، موضحًا أن وتيرة القصف الواسع تراجعت، فيما استمرت التوغلات والاستهدافات ومحاولات توسيع السيطرة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة عبر قصف يومي أسفر عن استشهاد 1662 فلسطينيًا وإصابة 6007 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

وقال أبو زبيدة للأناضول، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول إعادة تشكيل الوضع الأمني والجغرافي في محيط مواقعه وتوسيع قدرته على التدخل داخل القطاع بذريعة إزالة التهديدات.

وعن أهمية موقع العملية، قال إن شارع صلاح الدين ووادي غزة يرتبطان بحركة التنقل والاتصال بين شمال القطاع وجنوبه.

ورجّح أبو زبيدة أن يتسع نطاق التوغلات بتكرار العمليات في مناطق أخرى، لتصبح جزءًا من سياسة عسكرية متدرجة تعيد تشكيل الواقع الجغرافي في القطاع.

وحذّر من احتمال أن تكون العملية اختبارًا لردود الفعل، خصوصًا في غياب ضغط فعلي من الوسطاء.

وربط توقيت العملية بالمناقشات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل انسحابات إسرائيلية إضافية وترتيبات أمنية وإدارية جديدة في القطاع.

وترفض إسرائيل بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وتشترط أولا تفكيك حركة «حماس» ونزع سلاح غزة.

ورجّح أبو زبيدة، أن يحاول رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، ترك ملفات أمنية معقدة أمام أي حكومة مقبلة، في ظل الأزمة السياسية الإسرائيلية وتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.

ويُحاكَم نتنياهو بتهم فساد قد يواجه على إثرها عقوبة السجن في حال إدانته، وهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة منذ عام 2023.

وقال أبو زبيدة، إن المؤسسة العسكرية تسهم في تحديد السياسة الإسرائيلية تجاه غزة، إلى جانب دور رئيس الحكومة، ولذلك فإن تغيير الحكومة لا يضمن تحولًا جوهريًا في أهداف إسرائيل.

وحذّر من أن استمرار التوغلات قد يعطّل نشر قوة الاستقرار الدولية، ويضعف دور اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة، ويجعل ترتيبات المرحلة الثانية خاضعة للوقائع التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على الأرض.

الحكومة والاتفاق

الكاتب المحلل السياسي إياد القرا، وصف في حديث للأناضول، العملية الإسرائيلية بأنها «تطور خطير بالنسبة للفلسطينيين».

وحذّر القرا من أن هذا التحرك «يمكن أن يتكرر في مناطق أخرى تحت نفس المبرر»، في إشارة إلى ادعاء استهداف نفق.

وأوضح أن ذلك قد يتيح للقوات الإسرائيلية التوغل مسافة تراوح بين كيلومتر واحد وكيلومترين غربي «الخط الأصفر»، وصولًا إلى عمق المناطق السكنية.

ورأى أن إسرائيل تسعى إلى إبقاء الوضع الميداني متوترًا، بما يعزز شعور الفلسطينيين بأن جيش الاحتلال يستطيع تنفيذ عمليات عسكرية داخل مناطقهم رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبر القرا، أن نتنياهو قد يستخدم التصعيد في غزة لتأخير تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة والضغط على المجتمع الإسرائيلي وإيصال رسالة مفادها أن الحرب مستمرة.

وربط العملية العسكرية أيضًا بالجهود الأمريكية لإعادة تحريك مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن التصعيد قد يكون ردًّا إسرائيليًا على تلك التحركات.

ورأى كذلك أن إسرائيل تختبر، عبر عملياتها غربي «الخط الأصفر»، ردود الفعل الدولية، في إطار سياسة تهدف إلى توسيع سيطرتها على أراضٍ في القطاع.

ضعف الضغط الدولي

كما قال الكاتب المحلل السياسي إبراهيم المدهون، إن التوغل وسط غزة جاء في سياق مساعي إسرائيل إلى عرقلة أي تحرك لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مستفيدة من ضعف الضغط الدولي عليها.

وأضاف للأناضول، أن صمت القوى الإقليمية والدولية والأمم المتحدة ومجلس السلام، وغياب الضغط الفعلي، يشجّعان إسرائيل على مواصلة هجماتها وانتهاكاتها.

وطالت العملية مناطق تؤوي آلاف الفلسطينيين ممن سبق أن نزحوا خلال حرب الإبادة الجماعية، بعدما دمّرت إسرائيل منازلهم أو منعتهم من العودة إليها.

والخميس، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر أكثر من 6 آلاف فلسطيني على النزوح مجددًا خلال عمليته العسكرية وسط القطاع.

وأكد أن هذه الجريمة «تندرج بشكل مباشر في إطار جريمة التهجير القسري الممنهج ضد المدنيين العزّل».

وخلّفت العملية العسكرية الإسرائيلية دمارًا واسعًا طال ممتلكات فلسطينيين والبنية التحتية وسط غزة، فيما عاد عدد محدود من النازحين لتفقّد منازلهم غربي «الخط الأصفر»، وفق مراسل الأناضول.